Viitor antrenor, la FCSB? Mihai Stoica, dat pe spate de omul care face ravagii în play-out: „Îi năucește pe toți“

Acum, Poli Iași are o serie de șapte meciuri în campionat fără eșec, în care a adunat 3 victorii și 4 remize. Cu acest bilanț, echipa a părăsit zona retrogradării, situându-se, momentan, fix deasupra liniei, pe locul 6 în play-out. Această transformare, sub comanda lui Vasile Miriuță, l-a impresionat și pe Mihai Stoica.

„Iaşi părea condamnată şi toată lumea zâmbea. Miriuţă a fost în Divizia C (n.r. – la Sănătatea Cluj, înainte de a prelua Poli Iași), iar acum nu numai că nu-l bate nimeni, ba chiar îi năuceşte pe toţi. Eu cred că, în play-out, sunt condamnate Buzău şi Slobozia, iar la baraj va fi bătaie mare, mai ales că echipele din Liga 2 (n.r. – cu șanse la baraj) nu sunt foarte rele“, a remarcat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cornel Șfaițer a explicat numirea lui Miriuță

Și președintele ieșenilor, Cornel Șfaițer, s-a arătat încântat de „metamorfoza“ echipei, după schimbarea lui Săndoi cu Miriuță. În dialog cu Fanatik, șeful clubului a explicat ce l-a convins să meargă pe mâna unui tehnician care ajunsese să antreneze în Divizia C.

„Cu Vasile Miriuţă am fost inspirat. A fost o surpriză. Am crezut în el, am discutat cu el şi nu m-am înşelat. Dacă reuşim ce ne-am propus, ar fi extraordinar. L-am văzut la Sănătatea Cluj cum a abordat meciurile. Eu am mai vrut să-l iau, în urmă cu trei ani. Era angrenat într-un alt proiect atunci, la Baia Mare. Miriuță a lucrat la Dinamo în momente grele, la CFR Cluj de două ori. Să o ţinem tot aşa şi să rămânem în Superliga“, a declarat Șfaițer.