Rapid – FCSB (1-2) a demonstrat, încă o dată, că, la ora actuală, e o diferență mare între cele două rivale bucureștene, chiar dacă ambele sunt finanțate de oameni de afaceri puternici.

Desigur, gazdele pot reclama, pe bună dreptate, că arbitrajul a fost în defavoarea lor în partida de duminică, după cum sport.ro a scris aici, însă, lăsând deoparte această fază, și în acest sezon a existat o diferență colosală între Rapid și FCSB. Din punct de vedere al loturilor, dar și al rezultatelor sportive. E suficient să amintim că FCSB a avansat până în optimile Ligii Europa, pe când Rapid ratează accederea în preliminariile cupelor europene din 2021 încoace, de când a promovat în Superliga noastră!

Pornind de aici, Gigi Becali l-a ironizat pe Dan Șucu, în stilul său caracteristic. Cu precizarea că, de această dată, ironiile latifundiarului din Pipera au avut, totuși, niște argumente în spate.

„Nu am treabă cu Rapid. Nu am nicio rivalitate cu Şucu. Ai rivalitate cu cineva care te urmăreşte, cum e Rotaru (n.r. – Mihai Rotaru, patronul Craiovei). Rivalitate am cu Varga (n.r. – Neluțu Varga, patronul CFR-ului). Cu Şucu ce rivalitate să am?! 14 puncte între noi anul trecut, iar acum ei sunt pe 6 în play-off, ăsta e rivalitate?! Rivalitate e cu Varga, rivalitate e cu Rotaru. Cu Şucu nu am ce rivalitate să am. E prea băiat bun, sunt prieten cu el, iar la fotbal e diferenţa prea mare. Eu aş zice că am Mercedes, iar el are Dacie. Face concurs Mercedes cu Dacia? Eu nu fac concurenţă pe bani la fotbal. Dacă Șucu vrea să bage bani, să bage, e treaba lui. El investeşte, nu zic că nu investeşte. Concurenţa la fotbal e pe teren, concurenţa e pe trofee“, a spus Becali, la Prima Sport.