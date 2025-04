Șumudică alternează declarațiile în care spune că vrea să fie antrenorul Rapidului și în sezonul următor cu cele în care anunță că la finalul stagiunii este gata să organizeze o conferință de presă în care "voi dezvălui tot ce s-a întâmplat la Rapid".

Florin Prunea: "Șumudică nu va rămâne la Rapid"



La ultimul meci, Rapid - Dinamo 1-0, galeria giuleștenilor a afișat o mulțime de bannere împotriva acționarului Victor Angelescu. Tensiunile dintre suporteri și galerie l-au deranjat pe Șumudică, tehnicianul declarând după meci că "îl doare sufletul".

Florin Prunea, cel care susținea în urmă cu aproximativ două săptămâni că la Rapid "va veni în vară un antrenor italian, care nu a mai fost în România", este convins că Marius Șumudică va pleca la finalul sezonului, indiferent de rezultate.

"Nu, nu cred că Șumudică va rămâne la Rapid. E clar că sunt probleme de ordine interioară la Rapid. După o victorie cu Dinamo, mă așteptam să fie un pansament pentru Rapid, dar uite că n-a fost, ci din contră. Iar sunt amenințări, că 'o să spun, o să fac'. Nu mai înțeleg nimic!



Șansa echipei și a conducerii e că sunt rezultate. Dacă nu erau rezultate, suporterii nu mai aveau răbdare. Au șansă mare!", a spus Florin Prunea, fostul portar al naționalei României, într-un interviu pentru PRO TV.

Victor Angelescu: "Șumudică se simte chiar foarte bine, e vesel"

De partea cealaltă, Rapid susține că Marius Șumudică are tot sprijinul conducerii și, în momentul de față, nu se pune problema unei despărțiri în vară.

"Marius Șumudică se simte chiar foarte bine, e vesel, totul ok. Ce am spus la conferința de dinaintea meciului cu Buzăul este valabil și azi", a spus Victor Angelescu, pentru PRO TV.

Ce a spus Victor Angelescu înaintea meciului cu Metalul Buzău

"Vreau să menționez foarte clar că relația dintre club și Marius Șumudică este una foarte bună, suntem o familie, l-am dorit foarte mult aici. El știe foarte clar cum a ajuns și faptul că l-am dorit și îl doresc și în acest sezon și în următoarele.



Relația dintre club și Marius Șumudică a fost, tot timpul, una cât se poate de bună. E normal ca eu sau alți oameni din club să intre în emisiuni, dar se pare că se creează foarte multă vâlvă și nu prea înțeleg de ce.



Eu am o relație foarte bună cu Marius și am avut-o încă de când a venit, iar acum cred că e și mai bună pentru că ne-am cunoscut în acest an. Vrem să ne realizăm obiectivul și să mergem mai departe", a spus Victor Angelescu, în urmă cu o săptămână.