Rapid a obținut prima victorie din play-off, 1-0 contra lui Dinamo, pe Arena Națională, după un gol marcat de Elvir Koljic în minutul 31. Șumudică și-a felicitat jucătorii și a avut o mențiune specială pentru portarul Franz Stolz.

Marius Șumudică, după Rapid - Dinamo 1-0: "Stolz a făcut o partidă extraordinară. Îi felicit pe băieți"

"Toată săptămâna le-am explicat, dar azi am fost mai dur la ședința de dinainte de joc. Le-am spus că nu pot accepta să termin pe locul 6. Nu pot să accept! Dacă azi pierdeam, era foarte greu să mai ieșim de acolo. Vreau să-i felicit pe jucători pentru atitudine, pentru dăruire, pentru tot ceea ce au făcut azi pe teren. Au interpretat foarte bine jocul, tot ce le-am cerut și am pregătit. Știam că forța lui Dinamo e la mijlocul terenului, unde au 3 jucători foarte buni, care pasează și dictează ritmul jocului. Am reușit să punem presiune și să nu-i lăsăm să joace. O victorie mare, frumoasă, 1-0, dar văd că ce se întâmplă la Genoa se întâmplă și la Rapid. Când câștigă Genoa, câștigă și Rapid. Acum trebuie să mă rog ca Genoa să câștige ca să ne meargă și nouă bine.



Felicitări suporterilor care au venit la meci pe o vreme potrivnică și au susținut echipa. Asta contează. Nu vreau să termin acest discurs fără să spun ceva despre Stolz, care a făcut o partidă extraordinară. Eu nici n-am vorbit cu el toată săptămâna, nu am pus presiune, l-am lăsat pe antrenorii de portari. Doar înainte de meci i-am zis că am încredere în el, dar toată săptămâna nu i-am spus absolut nimic. Ne-a salvat la o ocazie unu contra unu. Nu e ușor ca un portar care nu mai apărase de atât de mult timp să aibă atâta siguranță, iar jocul de picior a fost impecabil", a spus Șumudică.

Șumudică, deranjat de comportamentul galeriei: "Eu nu pot continua așa"

La partida cu Dinamo, galeria celor de la Rapid a afișat o mulțime de suporteri împotriva acționarului minoritar Victor Angelescu, care i-a amenințat pe ultrași că va lua măsuri serioase împotriva celor care aruncă materiale pirotehnice în teren și aduc astfel amenzi clubului.