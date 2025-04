Dinamo, care a suferit două eșecuri în primele două etape din play-off, are serioase probleme de lot. Zeljko Kopic a anunțat că nu se poate baza pe Dennis Politic și Adrian Caragea, în timp ce Josue Homawoo, Kennedy Boateng, Astrit Selmani și Andrei Mărginean sunt incerți.

În cazul lui Politic, Kopic spune că nu este vorba de o accidentare, căpitanul lui Dinamo urmând să lipsească doar 10 zile. Totuși, tehnicianul croat spune că vrea să înțeleagă de ce noul internațional român are constant probleme medicale.



"Caragea este în continuare indisponibil. Dennis Politic este și el indisponibil. Accidentarea lui Politic nu este una gravă, dar îl vom supune mai multor teste pentru a vedea care este motivul. Noi am făcut tot posibilul pentru a-l aduce și a-l menține într-o formă bună. Am încercat să îi gestionăm minutele acordate pe teren, am avut grijă de el la antrenamente, am controlat tot, dar această accidentare apare din nou și trebuie să o tratăm serios. E nevoie să facem tot ce e posibil pentru a-l ajuta.



Nu va fi vorba de o operație în cazul lui Politic. E o accidentare ușoară. În 10 zile va fi la antrenamente. Ne dorim să-l avem cât mai rapid posibil, dar eu consider că e mai important să înțelegem de ce apar aceste accidentări și să prevenim alte posibile viitoare probleme.



Boateng, Homawoo și Selmani sunt mai bine. Vom decide până mâine dacă vor fi pe teren. Pentru toți trei este un risc, dar vom decide ce este mai bine de făcut în această situație. Avem în față un derby, așteptările sunt mari din partea fanilor, dar trebuie să avem grijă și de sănătatea jucătorilor. De asemenea, Mărginean are probleme", a spus Zeljko Kopic, la conferința de presă premergătoare jocului cu Rapid.