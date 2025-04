Dan Petrescu (57 de ani) e un antrenor vulcanic și au fost situații în care „a tunat și a fulgerat“ pe marginea terenului, la foarte scurt timp după începerea unui meci.

În mod bizar însă, joi, în timpul semifinalei Cupei României, CFR Cluj – Farul Constanța (4-1), antrenorul gazdelor a fost foarte tăcut pe margine. „Bursucul“ nu prea s-a agitat, nici măcar după ce echipa sa a fost egalată de golul fabulos al lui Alibec pe care sport.ro vi l-a oferit aici, reușita fiind demnă de „Faza zilei“, la CNN.

Revenind la Dan Petrescu, a fost deslușit misterul legat de comportamentul său neobișnuit. În cadrul intervenției sale la Fanatik Superliga, președintele CFR-ului, Cristi Balaj, a dezvăluit că tehnicianul de 57 de ani se confruntă cu o problemă medicală. Concret, Dan Petrescu pare să aibă o infecție puternică în gât, motiv pentru care a și fost la spital, pentru a efectua o serie de investigații medicale.

„Dan Petrescu are o situație medicală, noi sperăm să se rezolve până la urmă. Are o problemă la gât și îi este foarte greu să vorbească. El nu poate nici măcar să mănânce. Nu poate deloc să strige, are o problemă. E o problemă destul de serioasă și nu ajută să vină la marginea terenului să facă doar gesturi. Motivul principal pentru care nu a venit la margine să strige este că nu poate. A fost și în spital, a avut o intervenție. Sper să fie OK. Analizele care vor ieși în curând sper să aibă un rezultat bun. El va veni cu echipa, e alături de ea, face antrenamente, însă situația sa trebuie îmbunătățită. Îl deranjează foarte mult ceea ce are la gât“, a explicat Cristi Balaj.

Pentru CFR Cluj urmează meciul de luni cu Dinamo, în deplasare, de la ora 21.00, în etapa a 6-a din play-off.