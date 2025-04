Sepsi merge cu o viteză tot mai mare spre liga secundă, iar dezastrul fotbalistic pe care l-a oferit, vineri, în meciul de acasă cu Oțelul Galați spune totul despre criza traversată de această formație.

Degeaba a încercat patronul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi, un gest nemaivăzut pe stadioanele din România, în acest sezon, după cum sport.ro a scris aici. Sepsi a fost pulverizată cu 3-0 de Oțelul.

La acest rezultat a contribuit dubla lui Răzvan Tănasă din minutele 33 și 80. Ajuns la interviul de după meci, acesta a mărturisit că a crezut, inițial, că prima sa reușită va fi anulată.

„A fost o partidă foarte dificilă. Știam că întâlnim un adversar puternic. Ne-am făcut treaba și am câștigat. Mă bucur mult că am înscris. La primul gol, sincer, am crezut că a fost ofsaid. La al doilea, a fost simplu: mi-am făcut mingea pe șut și am dat la poartă. Mister (n.r. – antrenorul Laszlo Balint) ne-a dat încredere, iar asta se vede pe teren. Dacă suntem serioși la antrenamente, vin și rezultatele. Dacă a fost un meci special, că ne-am revăzut cu Dorinel Munteanu? Nu. A fost un meci, la fel ca oricare altul și ne bucurăm că am câștigat. Ne bucurăm o zi, două și apoi ne întoarcem la treabă“, a spus vârful gălățenilor.