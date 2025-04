Ngezana a ajuns la FCSB în vara anului 2023, după ce a fost cumpărat de la formația sud-africană Kaizer Chiefs pentru 600.000 de euro. Aflat la prima experiență din carieră în afara țării natale, stoperul a beneficiat de o lungă perioadă de adaptare, iar ulterior s-a impus printre titulari.

Ngezana dezvăluie cum a ajuns în România



Într-un interviu acordat recent, Ngezana dezvăluie că prima ofertă din Europa nu a fost de la FCSB, ci de la Sheriff Tiraspol. Cluburile nu s-au înțeles, iar pe fir au intrat bucureștenii.



"Am aflat că există o ofertă pentru mine când sezonul se apropia de final, dar nu era de la FCSB, ci de la Sheriff, echipă din Moldova. După ce s-a încheiat sezonul, mai aveam un an de contract cu Kaizer Chiefs. Am mers la conducere pentru a discuta și mi-au spus că vor să îmi prelungească înțelegerea.



Visul meu a fost să joc în Europa și le-am explicat celor din conducere cât de important ar fi pentru mine să plec. Le-am zis că nu e vorba de bani. Ei voiau să mă facă și căpitanul echipei pentru că eram de multă vreme acolo.



Transferul la Sheriff a picat pentru că nu s-au înțeles cluburile. Ei mă voiau împrumut cu opțiune de cumpărare. Kaizer Chiefs a refuzat, spunându-le că acceptă doar dacă mă transferă direct.



Apoi, FCSB căuta un fundaș, iar printr-o agenție m-au găsit. FCSB n-a pierdut vremea, mi-a verificat profilul și au făcut oferta", a spus Ngezana, la emisiunea The Betway Beat.