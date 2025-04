Ardelenii au obținut a doua victorie în play-off, urcând pe locul patru în clasament, la doar patru puncte de liderul FCSB. Golurile lui Ovidiu Bic (minutul 44), o execuție spectaculoasă, și Issouf Macalou (minutul 77), după o acțiune personală, au adus cele trei puncte pentru U Cluj.



La finalul meciului, Ioan Ovidiu Sabău a lăudat prestația Universității Cluj, remarcând faptul că echipa sa și-a regăsit stilului de joc consacrat.



"Mi-a plăcut foarte mult echipa, curajul, dinamica pe care am avut-o. Foarte bună mişcarea jucătorilor fără minge. Ne-am întors la acel sistem care se potriveşte pentru această echipă. Chiar dacă au fost câteva minute în care am fost puşi în dificultate, n-am mai avut acea dinamică, dar nu pot să spun că şi-au creat ocazii clare, clare.



Au fost periculoşi dar am reuşit să trece peste. Este o victorie care ne dă speranţe că ne putem reveni ca joc. Le-am spus că nu mă interesează rezultatul cât contează să ne întoarcem la identitatea noastră.



Nu am avut jucători. Am avut patru jucători accidentaţi. Este un sistem destul de complicat, am ales un 4-2-3-1, pentru care nu am avut jucătorii potriviţi, dar este o caracteristică a noastră, să facem pressing.



Astăzi am arătat cum am arătat în foarte multe meciuri, nu întâmplător am fost pe primul loc. A urmat o perioadă destul de grea, ne-au lipsit câţiva jucători, la noi se simte", a spus Ioan Ovidiu Sabău, la finalul meciului.



Bic, lăudat de Sabău



Dan Nistor, Iulian Cristea și Ovidiu Bic au revenit în echipă, iar asta a cântărit decisiv în victoria de duminică seară, a susținut antrenorul Universității Cluj.



"Bic, ca efort, Macalou a avut o problemă medicală, la genunchi, aţi văzut ce explozie are. Este un jucător foarte, foarte valoros. (n.r. Bic) Puţini jucători sunt în Liga 1 cu calităţile lui.



Asta vrem, dacă arătăm ca joc şi nu mai avem probleme medicale, cât şi jucătorii care revin după o perioadă foarte lungă, dacă îi am pe toţi aceşti jucători, care au dus greul, trebuie să arăţi mai multă recunoştinţă pentru cei care au fost implicaţi total la toate jocurile.



De cele mai multe ori aşa am arătat, cum am arătat astăzi. Au fost mici probleme, cea mai gravă problemă a fost lipsa celor patru jucători. Este Jasper (n.r. van der Werff) care nu cred că îşi va reveni în acest campionat. Au revenit Nistor, Cristea, Ovidiu Bic. Avem încă 5 meciuri foarte importante", a mai spus Sabău.



Rapid a suferit al doilea eşec în play-off, ambele acasă. U Cluj venea după două eşecuri consecutive.



Universitatea Cluj a câştigat ambele meciuri directe din sezonul regulat, cu 2-0 în deplasare şi 2-1 acasă.