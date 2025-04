1. Nu fac nicio referire la clubul Rapid. Este condus de oameni de bun simț. Doar crainicul s-a vrut haios cu ‘FC FCSB și George Popescu’ dar nu prea i-a ieșit. Karma, bat-o vina… FC FCSB a bătut pe New Giulești exact când avea nevoie stringentă, iar George Popescu aka Octavian Popescu ❤️ a avut o prestație de excepție (greu de remarcat pentru unii care doar cred că se pricep la fotbal).

"Deși luasem decizia să evit o perioadă rețelele sociale din rațiuni personale, dar și pentru a nu replica tuturor “specialiștilor” și unora care se cred antrenori, sunt nevoit să scriu aici pentru că am o afecțiune gravă a corzilor vocale care - probabil - nu-mi va permite o perioadă să particip la emisiuni. Asta dacă nu va face doamna doctor Cristina Sanda încă o minune.

4. Despre meciul nostru. În prima am arătat ca o echipă de UCL (Grupa XXL), în a doua ca una de Playout Liga 1 (cu tentă de baraj). Doar că cei care declară că ne-au spulberat au avut o singură ocazie la un corner. În afară de gol. Noi (nu toți) am greșit mult, uneori teama de succes n-are antidot. A rămas 1-2 doar pentru că spiritul de sacrificiu din meciurile europene a rămas intact.



5. O mențiune specială pentru cei care spun că Toma a fost inexistent. Revedeți partea a doua a meciului. Dacă rămâneți cu impresia asta, renunțați la a mai comenta fotbal. Vă faceți de râs. Grav.



6. S-ar mai impune o mențiune pentru diletanții (Oh, I love this word) care nu înțelegeau aportul lui Miculescu. N-o mai fac. Dacă nu realizezi cât de mult ajută băiatul ăsta echipa, ori te uiți la meciuri cu ochii închiși, ori ești prost făcut grămadă. Aș miza pe varianta a doua.



Închei cu un mesaj imaginar din partea italienilor noștri : BOZO, SALUTATE LA CAPOLISTA! (by Juri & Dani). Nu știm dacă unii sunt luni dimineață la persoana 1 sau la a 3 a. Am zis s-o dăm la plural, să acoperim toată plaja.



După încheiere : să ai suporter cel mai mare sportiv român al tuturor timpurilor este o realizare mai mare decât orice victorie, titlu, calificare. Poza e din lojă aseară. La pauză. De acolo și zâmbetul.



Te iubesc, Ilie Năstase!



Tatăl meu a renunțat să se mai uite la tenis după ce te-ai retras…", a scris Mihai Stoica, pe rețelele sociale.