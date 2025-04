La Craiova, gazdele au avut prima şansă de gol, în minutul 5, prin Baiaram. Bucureştenii au replicat prin loviturile de cap ale lui Bîrligea, din minutele 8 şi 20. Târnovanu a respins şutul lui Baiaram, din minutul 29.

În partea secundă, lovitura de cap a lui Zajkov s-a dus puţin pe lângă poartă, în minutul 59, iar Cisotti a ratat o mare ocazie, în minutul 65. Portarul Laurenţiu Popescu a scos incredibil la voleul lui Gele, în minutul 77, pentru ca Târnovanu să scoată cu piciorul şutul lui Carlos Mora, trei minute mai târziu.

Mora a lovit bara din trei metri în minutul 90+3 şi a fost 0-0 în cele din urmă. FCSB este lider în play-off, cu 36 de puncte. Universitatea e a treia, cu 33 de puncte.

Jucătorii care l-au impresionat pe Mihai Stoica

Oficialul de la FCSB a recunoscut că liderul din Superligă nu a avut o evoluție nesatisfăcătoare și a remarcat doi dintre jucătorii de la Universitatea Craiova.

"Craiova a avut doi jucători în zi de grație, Mitriță și Mora.

Dacă nu ar fi fost ultima fază a meciului, ziceam că e un rezultat corect. Așa, cred că am luat un punct cu șansă, e ocazie rarisimă. Am luat un punct, pentru că am avut un portar în zi de grație. Nu am arătat bine. Rezultatul este foarte bun pentru noi, jocul mă face să fiu circumspect", a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.