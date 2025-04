Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a oferit clarificări despre situația fotbalistului.



„Poate să plece când vrea”



„N-am primit niciun mail. Nu vreau să fac bășcălie… nu am primit nimic”, a declarat MM Stoica la televiziunea PrimaSport. Totuși, oficialul FCSB a recunoscut că jucătorul poate pleca oricând, având o înțelegere specială cu Gigi Becali: „Mai are un an de contract, dar poate să plece când vrea.”



După experiențele din Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, Tănase a revenit vara trecută la FCSB și s-a impus rapid în primul „11”. În acest sezon, a evoluat în 34 de partide, reușind 5 goluri și 5 assist-uri.



Potrivit Fanatik, Espanyol, echipă aflată pe locul 16 în La Liga, îl monitorizează atent pe jucătorul român. Catalanii, care se luptă pentru evitarea retrogradării, l-ar vedea pe Tănase ca o soluție pentru ofensivă.

Spaniolii i-au făcut portretul lui Florin Tănase

După ce a revenit la FCSB după o perioadă petrecută în fotbalul din zona arabă, Florin Tănase s-a impus din nou printre titularii roș-albaștrilor și a fost unul dintre jucătorii de bază din campania europeană peste așteptări.

Jurnalistul Marc Gazquez a comentat în Sport.es un eventual transfer al lui Tănase la Espanyol. Acesta a remarcat că Tănase traversează cel mai bun moment al carierei și este un jucător de neînlocuit la FCSB. Totodată, jurnalistul spaniol a scris despre polivalența lui Tănase, care îi poate fi utilă lui Espanyol.

”Discuțiile dintre cele două cluburi au început deja, iar obiectivul este ca transferul său să se realizeze în vară. Deocamdată, Tănase este accidentat după un meci al echipei naționale.

Vorbim despre un fotbalist polivalent, care poate ocupa orice poziție din atac. Îi place să joace la mijlocul terenului, chiar dacă joacă frecvent și în bandă sau vârf de atac. Fără îndoială, traversează cel mai bun moment al carierei și este incontestabil la FCSB.

Până la această dată, a disputat 34 de meciuri în toate competițiile, a marcat cinci goluri și a oferit cinci pase decisiv. De asemenea, a arătat un nivel fantastic în Europa League, cu un gol și trei pase decisive”, a scris jurnalistul Marc Gazquez în Sport.es.