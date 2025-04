La conferința de presă susținută după partida din Gruia, tehnicianul giuleștenilor nu i-a rămas dator antrenorului de la FCSB, care a afirmat că, după confruntarea directă din prima etapă din play-off, i-ar fi spus că joacă pentru CFR Cluj.

"Am văzut niște mizerii și domnul Charalambous ar trebui să-și ceară scuze în momentul de față, fiindcă eu am multe defecte, dar nu sunt mincinos. Niciodată nu am spus că joc pentru CFR. Ar trebui să iasă public acum, mai ales datorită acestui rezultat și să-și ceară scuze. Toți cei de la FCSB care au spus că Șumudică a zis o asemenea bazaconie. Am demonstrat azi!

Niciodată nu o să-mi dezamăgesc părinții, suporterii și clubul pe care îl iubesc, eu nu o să fac mizerii niciodată. Și atunci ar trebui să... mucles toți cei care vorbesc despre Rapid, că fac aranjamente", a declarat antrenorul.

Marius Șumudică a venit cu lămuriri despre discuția cu Elias Charalambous

Tehnicianul a explicat dialogul pe care l-a avut cu omologul de la FCSB, după partida din prima etapă a play-off-ului. Marius Şumudică a transmis faptul că nu a pronunţat numele vreunei echipe.

"Nu știu, se bat cap în cap toate lucrurile. Am văzut peste tot că s-a relatat că asta i-am spus lui Charalambous, că eu fac jocurile CFR-ului. Nu a apărut peste tot sau cum? I-am spus că au pierdut campionatul, la momentul respectiv (n.r. după Rapid – FCSB 3-3).

Nici n-am pronunțat numele vreunei echipe. Cum să zic, când mai erau 9 etape? Eu știam ce face CFR? De ce nu spuneam de Craiova sau de noi? Poate aveam o serie de 4-5 victorii. Noi trebuia să fim la un punct sau două de primul loc.

Dar am avut ghinion și au fost deciziile de arbitraj care au fost… Eu am spus că, dacă voi intra în play-off, voi avea un cuvânt de spus. În sensul în care ne dorim să câștigăm fiecare meci", a explicat Marius Șumudică, la Digi Sport.