Rapid este ultima clasată în play-off, dar mai poate spera la calificarea în cupele europene în cazul în care va ajunge pe locul patru în clasament.

Marian Aioani: ”Cât timp nu îți spui lucrurile în față și încerci să o dai pe ocolite, lucrurile nu vor merge bine!”

Marian Aioani a vorbit la conferința de presă despre importanța unei victorii obținute cu FCSB pentru îndeplinirea ultimului obiectiv al lui Rapid, calificarea în cupele europene de pe locul 4.

Portarul alb-vișiniilor a vorbit și despre tensiunile apărute după eșecul suferit la Sibiu, în Cupa României, cu Hermannstadt și despre atmosfera din vestiar, una încărcată, unde reproșurile nu au lipsit.

După meciul din Cupă, Marius Șumudică și-a pus la zid elevii și le-a reproșat acestora că nu au avut motivație și nu au dat tot ce puteau pe teren. Pus să comenteze declarațiile antrenorului, Aioani i-a dat dreptate lui Șumudică, însă a subliniat că Rapid trebuie să se concentreze pe ultimul obiectiv rămas, iar o victorie cu FCSB este esențială.

”O să încep prin a spune că este un derby și că este foarte important. Situația noastră nu este una tocmai bună în momentul de față, am ratat unul dintre obiective, dar, cel puțin, mai avem unul, calificarea de pe un loc din play-off, cel puțin locul 4. Mâine vom încerca să intrăm mult mai motivați și să reușim să luăm cele trei puncte, pentru că ne vor fi de foarte mare ajutor.

Situația a fost dificilă prin prisma faptului că am pierdut la Sibiu, cred că ăsta a fost motivul principal, dar ce contează acum este meciul următor, pentru că nu mai putem da timpul în urmă și să rejucăm meciul de la Sibiu. Luăm meciurile care urmează și sper să facem față mult mai bine decât în trecut.

Eu cred că da, în Giulești, suporterii pot pune presiune mai mare pe adversari. Noi îi așteptăm într-un număr cât mai mare, pentru că avem foarte mare nevoie în aceste momente grele.

Nu a fost o partidă bună la Sibiu din partea niciunui jucător. Nu cred că a fost un jucător care să exceleze. Trebuie să ne asumăm această vină, pentru că noi suntem cei care ies pe teren și care joacă. Nu ne rămâne decât să mai îndreptăm lucrurile acestea și să facem rezultate în continuare, pentru că încă suntem în cursă matematic pentru a ne califica pentru un loc în Europa. Va fi foarte dificil, presiunea este foarte mare, vom avea nevoie de cele trei puncte, altfel va fi foarte dificil să mai trecem pe locul 4.

Bineînțeles, ca în oricare familie, mai sunt și reproșuri, doar așa poți construi o relație mai solidă. Atât timp cât nu îți spui lucrurile în față și încerci să o dai pe ocolite, lucrurile nu vor merge bine și întotdeauna adevărul va ieși la suprafață. Consider că vom reuși să trecem peste ce s-a întâmplat, mai avem o zi până la meci și sunt convins că vom da tot ce avem mai bun în noi pentru a câștiga.

Dezamăgirea apare, nu doar cu FCSB am luat gol în prelungiri, este dezamăgitor când primești gol în astfel de momente, pentru că simți că ai muncit degeaba 90 de minute. Trebuie să fim mult mai atenți și mai concentrați în astfel de momente.

Am avut acea accidentare, am fost în Serbia, am reușit să joc alte două meciuri, după care nu m-am simțit tocmai bine, nu m-am simțit în largul meu, nu eram pregătit să dau tot ce am mai bun, am revenit, încerc să îmi fac datoria și asta este tot. În momentul de față sunt 100%”, a spus Marian Aioani la conferința de presă.

