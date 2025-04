Gloria Buzău îi reziliază contractul lui Constantin Budescu

Noul antrenor al buzoienilor l-a anunțat pe experimentatul fotbalist că nu intră în planurile sale și l-a exclus din lot pe mijlocaș. Budescu a lansat apoi un atac neverosimil la adresa lui Ilie Stan, supărat că antrenorul a spus că ”nu mai face față”.

"Să fac față la ce? S-a schimbat sistemul, se joacă diferit sau ce? Nu înțeleg asta. Cine a zis că nu fac față? N-am jucat până acum? Se joacă fără minge sau ce? Când s-o juca fără minge, atunci mă retrag!

Eu am fost tot timpul în formă. A zis că nu fac față la antrenament sau la ce? Ca să fac față la antrenamente, trebuie să mă vadă la antrenamente. La meciuri m-au văzut oamenii, deci e ok. Poate nu fac față la prostiile pe care le face el la antrenament, dar eu n-am apucat să fac antrenament cu domnul despre care vorbești (n.r - Ilie Stan).

Am o vârstă? Sunt tânăr cu speranțe. M-a băgat la generația lui, dar eu sunt mai tânăr" a spus Budescu pentru PRO TV și Sport.ro.

De atunci, Budescu nu a mai jucat și nu s-a mai antrenat cu echipa, iar acum Gloria Buzău se pregătește să îi rezilieze oficial contractul fotbalistului, așa cum a dezvăluit Cristian Lupu, unul dintre oficialii clubului.

”Am tot fost în discuții cu Constantin Budescu pentru o reziliere amiabilă a contractului. Probabil mâine sau poimâine vom reuși acest lucru. Încă nu am reziliat contractul în acest moment. Sperăm ca zilele viitoare să ajungem la un numitor comun. Nici noi nu avem ce să-i reproșăm lui, nici el nu cred că are ce să ne reproșeze nouă. Cred că până la urmă va exista această înțelegere între părți”, a declarat Cristian Lupu, conform Fanatik.