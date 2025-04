Giuleștenii au 24 de puncte în acest moment și se situează la două lungimi în spatele lui Dinamo (locul 5) și la cinci în spatele lui ”U” Cluj (locul 4), după o înfrângere (1-2 vs. Universitatea Craiova) și un egal (3-3 vs. FCSB) în play-off.



Ioan Andone știe ce-i lipsește Rapidului + sfat pentru Marius Șumudică: ”A intrat în războaie cu unii, cu alții, dar trebuie să facă asta”



Ioan Andone consideră că Rapid trebuie să se lupte pentru câștigarea play-off-ului, având în vedere investițiile pe care le face Dan Șucu la club. Pe deasupra, fostul antrenor susține și că Șumudică nu ar trebui schimbat de pe banca giuleștenilor.



Andone mai spune și că Rapid ar trebui să mai aducă în fereastra de transferuri din vară doi-trei jucători ca să consolideze lotul.



”Rapid are un lot foarte bun, era excelent pentru ei să înceapă cu egal cu FCSB și Universitatea Craiova. Cred că ce ajunge la noi, cu toate că-l am vecin pe Viorel Moldovan, ceva nu e în regulă. Lot, condiții, bază de antrenamente, nu a existat așa ceva în istoria clubului, plus patron care și-a permis să cumpere club în Italia.



Nu ai voie să te mulțumești cu play-off-ul, trebuie să iei campionatul. Șumudică a intrat în războaie cu unii, cu alții, dar el trebuie să se concentreze pe lot, că are de unde alege. Uită-te la banca lor și la cea a lui Dinamo. Pot să joace finala Cupei și o să câștige. Aș vrea să văd Craiova - Rapid sau CFR - Rapid.



Eu aș merge tot pe mâna lui Șumudică, schimbările astea nu sunt bune. E bine să continue, să măi aducă doi-trei jucători, că nu le trebuie mai mult. Totul depinde de patron”, a spus Ioan Andone, potrivit Digi Sport.



Cum arată clasamentul