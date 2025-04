FCSB a plecat cu toate punctele din Giulești, după victoria cu 2-1 în fața Rapidului. La acest rezultat, a contribuit o gravă eroare de arbitraj, după cum sport.ro a arătat aici.

La cum s-a jucat în prima repriză a partidei, când FCSB a dominat, a marcat două goluri, iar Rapid a lăsat impresia că e în criză de idei, probabil, foarte puțini s-au așteptat la ce a urmat în partea secundă. Pentru că, având 2-0 pe tabelă, FCSB a făcut pasul înapoi, s-a lăsat dominată și, luând gol în debutul părții secunde, în minutul 48, a fost băgată în corzi de Rapid. Așadar, în loc să obțină o victorie fără emoții, Gigi Becali a cam „tremurat“ pentru cele trei puncte.

Întrebat după meci, în cadrul intervenției sale la Prima Sport, ce s-a întâmplat cu FCSB, de a făcut pasul înapoi în Giulești, latifundiarul din Pipera s-a enervat și a spus că el a ordonat retragerea, la 2-0.

„Facem spectacol la mijlocul campionatului, nu acum. Ce? Suntem idioți? Le-am zis tuturor din staff să le transmită jucătorilor că nu mai vreau al treilea gol. A făcut prostia aia Tănase (n.r. – a fost deposedat la mijlocul terenului) şi am luat noi al treilea gol al meciului, dar, finalmente, ce am vrut, asta am obţinut (n.r. – victoria). Când ai 2-0 la pauză, ce să vrei mai mult? Eu pot să spun acum că suntem deja puţin campioni. Numai dacă nu vrea Dumnezeu... Indiferent de rezultatul CFR-ului în meciul cu Dinamo. Ar fi bun un egal acolo, dar n-au ce să mai facă cei de la CFR. CFR şi Craiova joacă între ele, e greu...“, a spus Becali.