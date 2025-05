A mai rămas doar ca roș-albaștrii să o învingă pe Dinamo, iar CFR Cluj să facă egal cu U Cluj.

Gigi Becali: ”Pe Cisotti nu îl scot nici dacă se scufundă pământul!”

Gigi Becali a anunțat ce echipă va alinia în derby-ul cu rivala din ”Ștefan cel Mare”.

Finanțatorul s-a decis în privința jucătorului pe care va miza pentru respectarea regulii U21. Octavian Popescu se va afla în teren, astfel că Alexandru Pantea nu va evolua în locul lui Valentin Crețu.

”Păi cum să nu o dau? Ăia toți patru pe fund, Chiricheș, Șut, George Popescu, Tănase, Cisotti, Bîrligea. Trebuia să scot pe cineva, ori Tănase, ori Cisotti, ori Miculescu.

Am zis așa, pe Cisotti nu îl scot nici dacă se scufundă pământul și atunci am avut de ales între Tănase și Miculescu. Am zis să joace Tănase în prima repriză să marcăm două goluri și apoi să ținem de rezultat cu David Miculescu”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Cum va arăta FCSB în derby-ul cu Dinamo

Târnovanu - Crețu, Ngezana, Popescu, Radunovic - Chiricheș, Șut - O. Popescu, Tănase, Cisotti - Bîrligea