FCSB a învins-o pe Rapid Bucureşti cu scorul de 2-1 (2-0), duminică seara, pe Giuleşti, într-un meci din etapa a şasea a fazei play-off a Superligii de fotbal. Campioana a marcat de două ori în prima repriză, prin italianul Juri Cisotti (6), cu un şut de la 17 metri, după pasa lui Adrian Şut, şi prin Daniel Bîrligea (42), lansat de David Miculescu.



Golul de onoare al gazdelor a fost reuşit de norvegianul Tobias Christensen (48), care a trimis în plasă mingea pasată de Claudiu Petrila. Rapid a mai marcat o dată, prin Petrila (25), dar golul a fost anulat de VAR pentru faultul Borisav Burmaz asupra lui Şut.



În min. 33, fundaşul sud-african Siyabonga Ngezana a fost lovit cu pumnul de portarul Marian Aioani la un duel aerian, dar nu s-a acordat penalty-ul cuvenit, deoarece jucătorul echipei FCSB se afla în poziţie de ofsaid. O fază controversată s-a petrecut în min. 71, când portarul Ştefan Târnovanu la lovit la un duel aerian pe Christensen (71), dar nu s-a dictat penalty.



Târnovanu a avut două intervenţii bune, la mingile trimise de Burmaz (59) şi de Alexandru Dobre (82).

Florin Tănase a avut un discurs dur la finalul meciului din Giulești. A susținut că Petrila trebuia eliminat.



"Nu e ușor să câștigi aici, am făcut o repriză foarte bună, apoi ei au controlat jocul. Primul gol primit de noi... am picat un pic. E de nexplicat cât de slab am jucat în repriza a doua.



Arbitrajul? Nu știu ce greșeli incriminează, acel penalty... Și la noi? Roșu clar la Petrila! S-au obișnuit toți să fim furați! N-ați văzut la Craiova? Măcel! Și au ieșit ei și au spus că au fost furați! Ce oameni!



Am făcut pas mare spre titlu, dar repriza a doua trebuie să ne dea de gândit, nu putem juca așa.



Nu cred că e vorba de oboseală, am avut zile libere", a declarat Florin Tănase, la finalul partidei din Giulești.

