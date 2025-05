Fostul internațional nu s-a declarat surprins, amintind de episoade similare din trecutul lui Rădoi și sugerând că acesta ar fi la capătul puterilor.



Momentul în care Rădoi, vizibil afectat, și-a găsit cu greu cuvintele și a plecat cu ochii în lacrimi de la flash-interviu a stârnit numeroase comentarii. Florin Prunea, invitat la Digisport, a pus reacția pe seama unei vulnerabilități emoționale mai vechi a tehnicianului.



"Mirel are niște probleme emoționale de când era jucător. Să ne aducem aminte cum s-a retras de la echipa națională. Avea 26 de ani, era căpitan la Steaua, acum FCSB. Era în floarea carierei și a decis să se retragă după ce i-a spus cineva că după ce s-a transferat în Arabia Saudită că nu mai e la același nivel", a reamintit Prunea.



Fostul portar consideră că Rădoi ia decizii sub impulsul momentului și că reacția de după meciul cu Rapid a trădat o posibilă decizie radicală. "El ia niște decizii sub imperiul emoțiilor. Mie mi-a lăsat impresia că mai clar de atât.... Urma să spună ceva... că e gata!", a interpretat Prunea gestul antrenorului Craiovei.

"A cedat și în primul mandat la Craiova"



Încercând să găsească și circumstanțe atenuante, Prunea a menționat că presiunea și așteptările mari din Bănie l-au adus pe Rădoi în această situație. "Mă pun în locul lui și încerc să-i găsesc circumstanțe. A jucat mereu cu stadionul plin, și-a pus mari speranțe în acest campionat și a cedat", a spus fostul oficial.



Fotul portar a subliniat că nu este prima dată când Rădoi clachează la Universitatea Craiova. "Nu e prima dată. A cedat și în primul mandat. Să nu uităm cum a plecat de la Craiova", a conchis Prunea.



La interviul de după meci, Mirel Rădoi a descris înfrângerea ca pe o "umilință", nu neapărat prin scor, ci prin maniera de joc a echipei. "Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele... Nu am făcut nimic!... Am fost prezenți, dar probabil că doar fizic, emoțional și tactic am fost în altă parte... E o umilință și nu mă refer la rezultat", a apucat să declare Rădoi înainte de a părăsi interviul, vizibil emoționat.