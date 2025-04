Cotat la 1,4 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul a semnat cu Rapid în octombrie 2024 un contract valabil până la finele stagiunii 2025/26.



Dobre și-a trecut în cont până în clipa de față 23 de apariții. A reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj în șapte situații, în aproape 1300 de minute petrecute la club.

”Este Alex Dobre asul din mâneca Rapidului?” Marius Șumudică a răspuns categoric



Pentru Rapid urmează meciul cu Dinamo de duminică seară, de la ora 21:00. Sâmbătă a avut loc și conferința de presă premergătoare derby-ului, unde a fost prezent antrenorul principal Marius Șumudică.



Tehnicianul a fost întrebat dacă Alex Dobre este asul din mâneca giuleștenilor, având în vedere forma bună pe care fotbalistul o traversează.



Șumudică a mărturisit însă că toți fotbaliștii sunt importanți la Rapid și că fără sprijinul echipei, Alex Dobre nu ar mai fi reușit să marcheze atâtea goluri în acest sezon.



”(n.r. Este Alex Dobre asul din mânecă al Rapidului?) Nu. Așii. Dar câți sunt? Că parcă la un pachet de 52 de cărți cu tot cu Joker sunt patru ași, nu? Trefla, caroul, inima roșie și inima neagră? La noi nu există asul din mânecă.



La noi există grupul. Noi am clădit un grup aici. La Rapid este o familie. Ok, că Dobre traversează o formă bună în perioada de față, că este pe un trend ascendent și că are reușite, jos pălăria.



Dar el nu ar putea să facă nimic fără echipă. Echipa îl ajută în realizările pe care le are în momentul de față”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.