Revenire spectaculoasă la Raliul Harghitei: se întoarce Raul Badiu

Acum, la 33 de ani, Badiu revine motivat, chiar dacă bugetul nu este încă definitivat. Prima provocare vine chiar în acest weekend, pe un traseu de aproximativ 120 de kilometri, unde se vor duela nu mai puțin de 55 de echipaje, dintre care 13 pe mașini Rally2 de ultimă generație.

Ultima apariție a sibianului pe plan intern datează din urmă cu două sezoane, atunci când reușea să câștige etapa de la Harghita și să termine pe locul secund la Sibiu. Performanțele îl recomandau drept un candidat la titlu, însă lipsa resurselor financiare l-a ținut departe de competiții.

Alături de copilotul său obișnuit, Rareș Fetean, Badiu va concura pe un model Škoda Fabia Rally2 Evo. În lupta pentru victorie se anunță dueluri spectaculoase, în condițiile în care la start se vor afla și piloți precum Simone Tempestini, Andrei Gîrtofan sau Norbert Maior.

Revenirea este susținută și de un nou parteneriat: pilotul a devenit recent ambasador al brandului Hankook în România, un pas important în încercarea de a-și consolida programul pentru întregul sezon.

„Mă bucur că sunt din nou la start și că pot concura pe un traseu pe care îl cunosc și îmi place. Chiar dacă nu am încă toate resursele asigurate, vreau să profit de fiecare etapă și să fiu cât mai competitiv. Obiectivul meu este să cresc de la o cursă la alta și să mă bat cu cei mai buni”, a spus Badiu înaintea debutului de sezon.

De-a lungul carierei, acesta a adunat peste 10 titluri la grupe și clase în România și a reprezentat țara în Campionatul Mondial de Raliuri între 2018 și 2021, cu un rezultat notabil în 2020, când a încheiat în Top 10 la Junior WRC.