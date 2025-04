Giuleștenii au ratat un obiectiv important, Cupa României, după ce miercuri seară au fost eliminați de FC Hermannstadt în semifinalele competiției.



La finalul meciului, Marius Șumudică a stat de vorbă cu suporterii rapidiști, după ce i-a anunțat că își dă demisia de la clubul din Giulești.



Antrenorul a revenit, ulterior, asupra decizie și a rămas pe banca Rapidului, cel puțin până se va încheia actuala stagiune a SuperLigii României.



Elvir Koljic a reacționat după ce fanii Rapidului l-au pus la colț după eliminarea din Cupa României



Una dintre nemulțumirile suporterilor rapidiști a avut legătură cu Elvir Koljic. ”Câte șanse îi mai dăm?”, l-a întrebat un fan pe Marius Șumudică.



Koljic a reacționat și le-a dat dreptate acestora, spunând că a marcat puține goluri de când a ajuns la Rapid. Fotbalistul evoluase anterior la Universitatea Craiova.



”Au dreptate suporterii, am dat puține goluri. Fiecare atacant își dorește să dea goluri. Am avut ocazii, dar sper să reușesc să marchez în viitor. Nu am probleme cu criticile, mă motivează.



Orice fotbalist a trecut prin momente grele. Lumea poate să spună ce vrea, are libertatea să vorbească. Și la Craiova și aici este presiune. Știam că Rapid este o echipă mare”, a spus Elvir Koljic, potrivit DigiSport.