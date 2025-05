După o primă repriză fără goluri, giuleștenii au deschis scorul în minutul 64, prin Gojkovic, dar oltenii au restabilit egalitatea prin golul lui Vasile Mogoș câteva minute mai târziu. Tobias Christensen a stabilit scorul final în minutul 83

Becali l-a certat pe Șumudică: ”N-a zis omul nimic!”

La finalul meciului, Șumudică a trimis ”săgeți” la adresa lui Victor Angelescu, acționarul minoritar al lui Rapid, care a anunțat că, în cazul în care echipa nu se va califica în cupele europene, se va ține o ședință în care se va decide dacă antrenorul va rămâne sau nu pe banca tehnică. Tehnicianul a povestit că nu a mai vorbit de zece zile cu Angelescu, însă acționarul minoritar al lui Rapid l-a contrazis pe antrenor.

A doua zi după meci, într-un dialog cu Șumudică, Gigi Becali l-a certat pe tehnician și i-a transmis acestuia că Angelescu nu a vorbit nimic rău despre el. Șumudică a refuzat să facă prea multe comentarii și s-a rezumat la a spune doar: ”Eu nu mint!”.

Gigi Becali: Băi, Şumi, alo, ţi-am scris, zici că n-ai citit: ’Bate Craiova şi te voi băga în cupele europene!’.

Marius Şumudică: Să dea Dumnezeu să ai dreptate…

Gigi Becali: Eşti la mâna mea. Ai spus că arbitrezi play-off-ul, uite că arbitrez eu play-off-ul.

Marius Şumudică: Arbitrează domnu’ Gigi Becali…

Becali: Eu am promis că pentru tine bag prima echipă. Şi o bat pe U Cluj, pentru că ţi-am promis. Dar îţi spun prieteneşte, ca frate mai mic. N-a zis omul nimic de tine (n.r. Angelescu).

Şumudică: La ce vă referiţi? Cred că astea-s problemele noastre şi ar trebui să vorbim despre ce s-a întâmplat aseară.

Becali: Ai dreptate, domnule Şumudică! (...)

Becali: Şumudică are caracter, dar câteodată din exces de caracter, greşeşte. Că sunt nişte lucruri. Tu eşti antrenor. E adevărat, nu eşti clătită, că mi-a plăcut poanta cu clătita. Dar ăla este şi el acţionar.

Şumudică: Nu, nu ştiţi ce s-a întâmplat. Când am ajuns la flash interviu mi s-a spus de la operatori şi ce era pe acolo că a ieşit domnul Angelescu şi a spus că voi rămâne în funcţie doar dacă voi califica echipa în cupele europene, doar dacă aşa, doar dacă aşa. Şi am vrut doar să spun că am avut o altă discuţie cu domnul Angelescu.

Becali: Măi, Şumi, nu te lua după presă. Au băgat ştanga…

Şumudică: Eu am răspuns doar la ce mi s-a spus şi la ce am fost întrebat și la discuția pe care am avut-o cu domnul Angelescu.

Becali: Fii atent aici, tu trebuie să clarifici un lucru! Tu ai spus că nu ați vorbit 10 zile, el a spus că a vorbit cu tine în fiecare zi. După aia lumea zice că ești mincinos.

Șumudică: Păi și ce vreți să spun? Să ies eu acum și să spun contrariul ce ar însemna?

Becali: Aici trebuie să spui: ’N-am vorbit!’

Șumudică: Nu am cum să pic de mincinos, că eu nu sunt mincinos și cu asta închei!

Becali: Pe mine m-ai lămurit, gata, înseamnă că minte. Când e vorba de minciună, trebuie clarificată treaba.

Șumudică: Eu nu mint!