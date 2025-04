Păi cred că cel mai important este pentru un antrenor tânăr, și nu numai, să analizezi contextul, să vezi unde mergi, să vezi exact toate problemele, să le știi de la bun început și să nu te lovești pe parcurs de lucruri de care nu știai. În al doilea rând, eu sunt un antrenor care are nevoie de ceva timp ca să-și implementeze principiile de joc, de viață și cred că e mai greu când preiei lucruri din mers, mai ales în situații de criză. Poate pe termen scurt, impactul pe care-l au lucrurile în care eu cred nu e atât de mare cum ar fi pe un termen mediu-lung. De asta am nevoie de un club care să înțeleagă valoarea muncii mele.

Păi deocamdată vreau să-mi termin licența pe care am început-o, a fost destul de greu, având echipe, să și antrenez și să merg la școală. Și să-mi caut un nou angajament. Cam astea sunt obiectivele mele. Să termin asta în iunie și să vedem unde mai sunt oportunități, să încep un proiect cu pregătire, așa cum se începe. Nu să iau ceva din mers.

Ne amintim și perioada de la Dinamo, în primă fază nu au fost rezultate, după care a urmat o ascensiune...



Da! De asta spun că am nevoie de un proiect pe termen mediu-lung, pentru că lucrurile pe care încerc să le antrenez sunt un pic mai complexe. Au nevoie de mai mult timp pentru a se așeza.



Dinamo, sub lupa lui Ovidiu Burcă: ”E un an de care se pot declara satisfăcuți”



De Dinamo ce ziceți?



A fost un an foarte bun pentru ei, cred că nici ei nu s-au așteptat să meargă lucrurile atât de bine. Acum sunt în play-off, cumva se lovesc și de o realitate. Ca să poți să ai pretenții, să câștigi campionate, ai nevoie de mai mult, de investiții. Vorbesc acum doar de poziționări, da? Pentru că Dinamo are interzis la cupele europene din cauza insolvenței. Deja a crescut și nivelul în România, sunt câteva echipe pe care e greu să le detronezi, cum e FCSB, cum e CFR Cluj, cum e Craiova. Sunt echipe care investesc foarte mulți bani de foarte mulți ani. Pentru Dinamo, cred că e un an de care se pot declara satisfăcuți.



Dinamo a reușit calificarea în play-off pentru prima oară după opt ani. Ultima oară s-a întâmplat în sezonul 2016-2017, atunci când Viitorul Constanța a câștigat titlul, iar ”câinii” s-au clasat pe locul trei, după ce au jucat cu titlul pe masă în ultima etapă a campionatului



Se vorbește, oarecum, la trecut la Dinamo despre sezonul în curs. E un sezon încheiat pentru ei? Pare că ar fi o stare de automulțumire după ce au ajuns în play-off...



Păi când au trecut două treimi din sezon și ai bifat ceva la care oricum te așteptai, pare că așa e. Important pentru Dinamo este să-și pregătească foarte bine anul care vine, au această insolvență și cred că obiectivul principal ar fi să iasă din insolvență și, ținând cont de faptul că foarte mulți jucători sunt la final de contract și nu vor mai continua, trebuie să fie foarte activi în zona asta de a identifica jucători care, la anul, să vină la echipă. Ceea ce nu e simplu! Nu e ușor să găsești niște jucători care să se adapteze foarte repede la ceea ce înseamnă Dinamo.



Cât de mult s-a schimbat Dinamo față de perioada în care dumneavoastră ați preluat clubul?



Păi eu cred că s-au schimbat esențial lucrurile. Faptul că acum există stabilitate financiară e un lucru fantastic. Nu există un club care să vrea să facă performanță fără să aibă stabilitate financiară. Nu există! Din ce în ce mai multe cluburi din România oferă lucrul ăsta, oferă și Dinamo. Deja bugetul pe care clubul îl are e unul foarte, foarte mare. Când ai lucrurile astea în spate, când ai brandul Dinamo în spate, baza Săftica, deja ești un club important. Eu cred că Dinamo e pe un drum bun. Când vor avea și un stadion pe măsura clubului, eu cred că deja vor trece la un alt nivel și vor fi puține echipe în România care pot să concureze cu Dinamo.



Ce jucător vă place de la Dinamo?



Îmi place echipa. Au avut un model de joc interesant, dinamic, așa cum îmi place mie fotbalul. Un joc dominant, bazat pe construcție de la nivelul fundașilor centrali, portarului... sunt mai mulți jucători care îmi plac, n-aș vrea să pun degetul pe unul. Mi-a plăcut echipa.