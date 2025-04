Farul Constanța se situează pe poziția a 14-a în clasamentul play-out-ului cu 20 de puncte. Trupa lui Gică Hagi a înregistrat două rezultate de egalitate (0-0 vs. Poli Iași, 1-1 vs. Unirea Slobozia) și o înfrângere (3-4 vs. FC Botoșani).



Ciprian Marica a vorbit sincer despre situația de la Farul: ”Mă îngrijorează”



Ciprian Marica, fost internațional român și acționar minoritar la echipa din Constanța, a evidențiat că toți de la Farul sunt triști și îngrijorați de situația pe care o traversează clubul.



Pe deasupra, Marica a mai punctat și că mai mulți fotbaliști de la Farul nu trec prin cea mai bună formă, acest lucru stând și el la baza rezultatelor slabe ale constănțenilor.



”Pe partea tehnică trebuie să îl întrebați pe Gică Hagi, el este în măsură să vă dea răspunsul. Nu vreau să mă bag peste Gică. Cert este că suntem într-o situație complicată. Nu am reușit să câștigăm acasă, suntem triști și îngrijorați.



Avem un meci greu în deplasare la Sepsi, pe care trebuie să îl câștigăm. Trebuie să luăm puncte și să revenim la identitatea și jocul nostru. Sunt mai mulți jucători care nu sunt în cea mai bună formă. Mă îngrijorează retrogradarea”, a spus Ciprian Marica, potrivit iamsport.



Farul mai are de disputat șase ”finale” în play-out-ul SuperLigii României. Primul meci va avea loc sâmbătă, 12 aprilie, de la ora 17:00, în deplasare la Sfântu Gheorghe cu Sepsi OSK.



Cum arată play-out-ul SuperLigii României