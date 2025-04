Fotbalistul în vârstă de 24 de ani a susținut un discurs sincer și tăios, acuzând lipsa de transparență și promisiunile încălcate ale conducerii.



"Vreau să le explic oamenilor. Sunt foarte apăsat de tot ce se întâmplă aici şi vreau să vă spun tot ce s-a întâmplat săptămâna aceasta la echipă. Vă spun sincer, nu este un mediu în care să putem face performanţă.



Nu vreau să supăr pe nimeni, nu vreau să dau în nimeni, dar pur şi simplu asta este realitatea şi trebuie să spunem lucrurilor pe nume, pentru că nu mai merge aşa.



Până acum, am fost pozitiv, am tot sperat, dar sunt probleme de foarte mult timp, dar săptămâna asta totul s-a întâmplat la un alt nivel.



De ce spun asta? Pentru că la noi în vestiar nu se vorbeşte cum să câştigăm meciul viitor, se vorbeşte cum să facem să ne luăm banii.



Sunt promisiuni făcute, dar neonorate. Băieţii şi-au pierdut încrederea în toată lumea", a susținut Albu la finalul meciului cu Poli Iași.

Întârzieri la plata salariilor



Căpitanul Gloriei a povestit că echipa se confruntă cu trei luni de întârzieri salariale, iar promisiunile primite nu se concretizează.



"Sunt 3 luni. Au zis că ne bagă azi un salariu, dar nu am verificat în ziua meciului dacă s-au virat. Am fost câţiva dintre jucători care nu am vrut să ieşim la antrenament, pentru că nu e normal să fim minţiţi.



Acceptam adevărul. Puteau să ne spună că ne vom lua banii la finalul campionatului sau, nu ştiu, când se va salva echipa, dar nu mi se pare normal ca de o lună să ne mintă, să ne zică o dată şi să nu se concretizeze nimic.



Nu vreau să zic nici că noi ne facem treaba perfect şi merităm tot ce e mai bun. Nu. E clar că şi la noi e o problemă din moment ce nu câştigăm meciurile cu echipe de nivelul nostru", a mai spus Albu.



Albu a precizat că nu vrea să arunce vina doar pe conducere, recunoscând și faptul că echipa are probleme de exprimare în joc.



"Acum sunt şi căpitan, la meciul de azi nici nu am putut să mă concentrez. Pentru că toţi colegii mă întreabă pe mine de bani, eu sun mai departe şi le transmit ce mesaj primesc.



Aici nu este un mediu în care să faci performanţă. Asta e realitatea. Mi-e foarte greu să vorbesc.



Dacă reuşeam azi să scoatem un rezultat pozitiv era o minune. Nu e normal ce se întâmplă la noi. Era un meci capital pentru noi, iar noi ne gândeam dacă să ieşim sau nu la antrenament.



Nu mai pot! Nu mai pot să fiu tăcut. Nu mai sunt acelaşi jucător, care dădea totul pe teren. Şi s-a văzut, am luat gol în minutul 2", a încheiat Albu.



Poli Iași a învins-o pe Gloria Buzău cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a patra a fazei play-out a Superligii.



Unicul gol al partidei a fost reușit de albanezul Xhuljano Skuka, după 109 de secunde de joc, în urma unei gafe uriașe a fundașului belgian Alessandro Ciranni.