După ce Șumudică a afirmat că nu are numărul lui Becali și că nu a primit niciun mesaj, patronul liderului din Superliga a oferit propria versiune la Digisport, acuzându-l pe antrenorul Rapidului de "șmecherie".



Făcând trimitere la o declarație mai veche a lui Șumudică în care acesta susținea că va "arbitra" play-off-ul, Becali i-a transmis antrenorului Rapidului că acum el deține cheia pentru o posibilă calificare europeană a giuleștenilor.



"I-am dat chiar mai multe mesaje. Unul după meci și pe ăla l-a citit pentru că mi-a apărut două linii albastre. Și i-am mai dat și ieri și pe alea nu le-a mai citit, ca să poată să spună după aia că nu le-a citit. Îl înveți pe Șumudică smecherie?



I-am scris aseară că nu mai e el numărul unu, că eu sunt și el e numărul doi. L-am felicitat pentru locul unu de la coadă.



El a zis că o să arbitreze play-off-ul și eu i-am zis că eu o să arbitrez play-off-ul. De ce i-am spus, pentru că dacă el bate Craiova, eu, care sunt prietenul tău, 'te voi băga în cupele europene'. Îl bag în cupele europene în locul lui CFR Cluj sau a lui U Cluj. De ce? Pentru că dacă el câștigă meciurile pe care le mai are de jucat, eu le bat și pe CFR, și pe U Cluj și atunci trece el peste", a spus Gigi Becali.

Șumudică are șanse mici să continue în Giulești, crede Becali



În ceea ce privește viitorul lui Marius Șumudică în Giulești, Becali s-a arătat sceptic, punând sub semnul întrebării continuitatea acestuia din cauza declarațiilor considerate nepotrivite.



"Eu nu cred, eu nu cred că îl mai ține (Șucu - n.r.). Părerea mea și mi-e bun antrenor. Rapidul de când a venit el joacă un fotbal frumos, mai trebuie și lucruri frumoase, dar știți care e treaba, el a greșit cu declarațiile. Adică eu i-am spus de atâtea ori să fie mai serios și să termine cu glumele", a mai spus Becali.

Marius Șumudică a negat la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitate Craiova că ar fi primit mesaje de la Gigi Becali: "(n.r. I-ați răspuns la mesaje?) Ce mesaje? Eu n-am numărul dânsului. Nu am vorbit cu Gigi la telefon, cred că sunt 7-8 luni, eu nu am numărul dânsului. Dacă dânsul are numărul meu... Mie nu mi-a apărut niciun mesaj. Nu am primit niciun mesaj, îi răspundeam cu mare plăcere, cum îi voi răspunde și domnului Mihai Stoica. Nu e momentul acum, dar îi voi răspunde".