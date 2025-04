Oficialul ardelenilor a apărat atitudinea jucătorului și a sugerat că lipsa golurilor se datorează mai degrabă lipsei de ocazii și ghinionului.

Duelul din Gruia a fost unul spectaculos, însă Louis Munteanu a rămas din nou "șters" pe tabela de marcaj, prelungindu-și perioada fără gol înscris. Cristi Balaj a abordat subiectul și a ținut să sublinieze că atitudinea atacantului nu s-a schimbat.



"(n.r. – De la discuțiile cu echipa națională, Louis Munteanu nu prea a mai jucat) Nu a înscris, atât. Atitudinea lui e aceeași ca înainte, doar că nu mai are ocazii. Sunt și meciuri mai grele și adversarii își iau măsuri", a declarat Balaj, potrivit Fanatik.

Balaj îl apără pe Louis Munteanu



Președintele CFR-ului a continuat, comparându-l pe Munteanu cu alți golgheteri din campionat și menționând lipsa de inspirație a colegilor în anumite faze: "Dacă te uiți la jucătorii care se luptă pentru câștigarea titlului de golgheter, o să vezi că nici ei nu fac mai multe decât Louis Munteanu... La cum se pregătește și atitudinea pe care o are în teren… Pentru că câștigă dueluri, nu e capăt de linie când ajunge mingea la el. Ajunge mingea la el, dă pasă la un coechipier".



Balaj a invocat și ghinionul: "N-a dat gol. Dacă a avut o execuție în prima repriză cu stângul, dacă o nimerește, nu mai vorbim așa de el. Plus, am avut câteva ocazii în care și Păun și Fica au ajuns la linia de poartă și când s-o dea în fața porții au dat mingea greșit. Dacă îl nimerește pe Louis, probabil acum ar fi discutat diferit de el".



Oficialul a atins și subiectul sensibil al posibilei influențe a discuțiilor despre echipa națională asupra randamentului jucătorului: "(n.r. – Crezi că l-au afectat discuțiile cu echipa națională?) Sper că nu! El zice că nu, dar eu știu ce-o fi sufletul sau mintea lui?".