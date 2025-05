Puțini au crezut că Juri Cisotti, adus de la Oțelul Galați, o formație de subsolul clasamentului la finalul lunii decembrie, va reuși o acomodare atât de spectaculoasă, la FCSB.

Cifrele italianului vorbesc de la sine: 18 meciuri, 5 goluri și 6 pase de gol pentru formația bucureșteană. Luni, în derby-ul FCSB – Dinamo (3-1), Cisotti și-a continuat seria prestațiilor excelente, furnizând două pase de gol pentru reușitele semnate de Bîrligea (23) și de Octavian Popescu (36). Italianul a avut și un gol anulat, însă acest lucru nu i-a diminuat entuziasmul, ce-i drept unul temperat, la interviul de după meci.

„Am făcut o repriză perfectă (n.r. – FCSB a avut 3-0 la pauză). În repriza a doua, am fost puțin timorați, dar vom analiza lucrurile pentru a remedia ce n-a fost bine. Echipa mi-a făcut cel mai frumos cadou posibil (n.r. – Cisotti și-a serbat, luni, ziua de naștere). A fost un meci foarte important pentru noi și mă bucur că am câștigat. Dar încă nu s-a terminat, nu suntem campioni și trebuie să rămânem concentrați. Mă simt bine aici. La FCSB, toți jucătorii sunt cu calitate. Nu contează cine dă gol sau pase de gol. Contează doar victoriile și acum mergem înainte. Mă simt foarte bine fizic, iar aici e meritul staffului. Toată echipa mă susține și, de aceea, avem rezultate“, a spus mijlocașul italian.

Întrebat, în mod repetat, de faptul că FCSB e la 90 de minute de titlu, după cum sport.ro a explicat aici, Cisotti a refuzat să vorbească deja despre adjudecarea locului 1.

„Dacă CFR câștigă, atunci și noi trebuie să câștigăm, la Cluj. Trebuie să rămânem concentrați și să nu credem că suntem deja campioni“, a insistat, încă o dată, fotbalistul FCSB-ului.