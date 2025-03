Alex Mitriță: ”Nu vreau să jignesc, dar se vede mâna lui Mister!”

Alex Mitriță s-a declarat mulțumit de jocul echipei la finalul jocului și a făcut și o glumă legată de autogolul lui Zajkov.

De altfel, Mitriță a avut cuvinte de laudă pentru antrenorul Mirel Rădoi, despre care a spus că a schimbat fața echipei, spre deosebire de ce a reușit să facă Costel Gâlcă la Universitatea Craiova.

”O victorie meritată, am avut un joc bun, a venit acel gol, am cedat puțin, dar am crezut până la capăt că putem marca și am făcut-o. După acel autogol, un atacant nu cred că dădea atat de bine, felicitări lui Zajkov. Un sentiment unic, să marchezi în ultimele minute, e important că am luat 3 puncte pe un teren foarte greu. Pentru asta muncim și dăm totul la fiecare meci. Eu zic că merităm să fim acolo, s-a văzut și în seara asta, e un joc total diferit, avem posesia, ne dorim să ne dominăm adversarul.

Cu tot respectul pentru cine a fost înainte, nu vreau să jignesc, dar se vede mâna lui Mister, avem atitudine, suntem agresivi, ceea ce Mister își dorește la fiecare antrenament. Cum a fost și el ca fotbalist, e și ca antrenor, ne dă încredere în teren.

Nu vreau să mă înșel, dar țin minte că la națională au fost 30.000 de copii și am dat acel gol. Mă gândeam că ar fi frumos să marchez și în seara asta și am reușit”, a spus Alex Mitriță la finalul meciului.