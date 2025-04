În partea a doua a campionatului, Dinamo a căzut pe șase. În play-off, echipa din Ștefan cel Mare a înregistrat trei rezultate negative (1-3 vs. CFR Cluj, 1-2 vs. FCSB și 0-1 vs. Rapid) și a rămas cu 26 de puncte.



Adrian Mutu știe ce trebuie să facă Dinamo: ”Ar fi extraordinar!”



Adrian Mutu, fost internațional român și jucător la Dinamo, consideră că trei sau patru transferuri reușite în perioada de mercato din vară vor duce ”câinii” pe cai mari în următoarea stagiune.



”Briliantul” consideră și că Dinamo încă suferă din cauza problemelor pe care le-a întâmpinat în anii precedenți, înainte ca Red & White să preia clubul.



”Normal că ar trebui să facă o infuzie în ceea ce înseamnă calitatea jucătorului, să aducă jucători cu o calitate mult mai mare pentru a putea spera la ceea ce Dinamo a făcut tot timpul de-a lungul istoriei, și anume de a câștiga campionate.



Gândindu-ne la cupele europene și la faptul că e foarte greu să obțină până în mai licența… Acolo e alt lucru și Dinamo, îți repet, suferă din cauza problemelor pe care le-a avut în trecut.



Dinamo vrea să crească și la anul cu siguranță vor aduce jucători. Patru, cinci, eu cred că e un număr de jucători bun. M-aș duce puțin poate șase, șapte chiar, pentru că e foarte greu să reușești 100% cu aceste transferuri.



Cum știm cu toții, aduci cinci, dar speri ca măcar doi să fie ceea ce trebuie. Poate șase, șapte ar fi și să sper că undeva la trei jucători, chiar patru ar fi extraordinar să fie ceea ce Dinamo caută pentru viitor”, a spus Adrian Mutu, potrivit fanatik.



Cum arată play-off-ul