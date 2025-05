Fostul antrenor al Petrolului Ploiești, Adrian Mutu, a vorbit din nou despre despărțirea sa de clubul prahovean, survenită în luna martie a acestui an.

"Briliantul" a lăsat să se înțeleagă că ar exista motive nedeclarate oficial în spatele plecărilor succesive de pe banca tehnică a "lupilor galbeni".

Povestea neștiută din spatele despărțirii dintre Mutu și Petrolul



"La Petrolul a plecat antrenorul după câteva zile. Păi, nu s-a întâmplat așa? A venit marele ploieștean, care e și prietenul meu, și după un meci a plecat.



Cred că știm toți de ce a plecat. Când dai antrenorul afară de ce beneficiezi? Când pleacă un antrenor, de ce beneficiază clubul atunci când are un tehnician fără licență? De 30 de zile de scutire. Am plecat eu a avut 30 de zile. A venit ăsta, are încă 30 de zile.



Nu știu dacă au păcălit sau... Acum, Topal poate sta până la finalul sezonului fără licență.



Galeria Petrolului are ceva cu Irobiso și e justificat pentru că el nu dă goluri și a ratat de multe ori. Și bineînțeles ceea ce îi deranjează cel mai tare, și a fost asta și când eram eu acolo, e că răspunde oamenilor”. Irobiso e un băiat care nu acceptă anumite critici.



Irobiso a făcut și meciuri în care a jucat pentru echipă. Chiar dacă n-a marcat, a avut și lucruri bune Dar în timpul unui sezon, să dai două sau trei goluri e foarte puțin. Probabil că galeria asta i-a spus și el a răspuns de mai multe ori. Atitudinea lui deranjează și probabil acuma a fost picătura care a umplut paharul", a spus Adrian Mutu, potrivit Fanatik.



Reamintim că Adrian Mutu și Petrolul Ploiești au anunțat încetarea colaborării "prin acordul ambelor părți" pe data de 17 martie 2025. Mutu preluase echipa la începutul anului și a condus-o în zece partide oficiale, deși semnase un contract valabil până la finalul sezonului 2025-2026. Sub conducerea sa, echipa a terminat sezonul regulat pe locul 9 și a început play-out-ul cu o înfrângere.