(P) SuperSăptămâna trofeelor! 11 Cupe și 4 campionate se încheie în zilele următoare

Liga Campionilor, EURO și Olimpiada sunt tot mai aproape, dar încă nu atrag deloc atenția fanilor sportului.

În continuare ne uităm către trofeele interne care urmează să afle, în aceste zile, noile deținătoare. Franța și Spania au cel mai ridicat nivel de tensiune pentru ultima etapă din Ligue 1 și La Liga, iar în România titlul poate fi acontat chiar la mijlocul săptămânii. Pe lângă campionate, 11 cupe naționale au finala programată în zilele ce vin, printre care cele din Italia, Franța sau România. Urmărește cele mai tari meciuri ale săptămânii pe Superbet cu Stream Live și o SuperOfertă de pariuri!

Atletico și Lille, revelațiile sezonului, la un pas de titluri

Cele mai tari campionate care se joacă până în ultima etapă sunt cele din Spania și Franța. Ambele sunt pe cale să furnizeze surprize majore, cu marile favorite de la începutul anului fiind acum cu șansa a doua. În La Liga, Atletico are nevoie de o victorie pe terenul lui Valladolid pentru a deveni campioană. Atleti a dominat campionatul Spaniei, fiind pe primul loc încă din tur, având chiar și un avans de peste 10 puncte la un moment dat. Cu o etapă rămasă de jucat, echipa lui Simeone mai are 2 puncte peste Real Madrid, care are meci acasă cu Villarreal.

În Franța, surpriza ar fi și mai mare dacă Lille rămâne pe primul loc în fața superstarurilor de la PSG. Distanța dintre ele a scăzut ieri la un singur punct, liderul făcând doar egal cu St Etienne acasă. Ultima rundă va găsi ambele candidate la titlu pe terenuri străine: Lille la Angers, PSG la Brest.

Trofeele din România se acordă acum

CFR Cluj poate profita de egalul dintre Sepsi și FCSB de ieri seara. Campioana ultimilor ani s-a distanțat la 3 puncte de rivala roș-albastră și marți seara joacă la Botoșani meciul care îi poate aduce al patrulea titlu consecutiv! Avantajată la înjumătățirea punctelor, CFR ar lua campionatul în cazul în care la finalul playoff-ului termină la egalitate cu FCSB.

În weekend aflăm și câștigătoarea Cupei. Finala se joacă sâmbătă seara, între Astra și Craiova. Pentru ambele formații poate însemna salvarea sezonului. Giurgiuvenii sunt pe loc de baraj în play-out, riscând chiar și să retrogradeze direct. Oltenii, care își propuneau titlul, pot termina sezonul în afara podiumului după un play-off dezamăgitor.

Finale de Cupă și în Italia, Franța sau Portugalia

Săptămâna cupelor are peste 10 finale! Atalanta – Juventus se joacă în Italia; PSG – Monaco în Franța; Benfica – Braga în Portugalia. Interesant este că dintre toate finalistele, singura care încă are șanse la event este Paris Saint-Germain. Nici Germania, Anglia sau Spania nu au avut o echipă care să realizeze „dubla” internă în 2021, fiind posibil să vedem un sezon în care nu reușește eventul nicio echipă din campionatele mari.

Eventul poate fi făcut de Beșiktaș, care joacă mâine finala Cupei Turciei. Campionatul s-a terminat în weekend și fosta echipă a lui Daniel Pancu a ridicat trofeul, depășind-o pe Galatasaray la golaveraj grație unui singur gol. Finalele de cupă se mai joacă și în Bulgaria, Cehia, Croația, Grecia, Scoția și Slovacia în zilele următoare!

