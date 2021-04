(P) SuperDerby al bascilor in finala Copa del Rey! Urmareste Athletic Bilbao-Real Sociedad!

Sper ca ti-ai dat seama, dar astazi vom asista la un moment istoric pentru fotbalul spaniol.

Autor: Silviu Elisei

Dupa mai bine de un secol, avem parte de un SuperDerby al bascilor in finala Copa del Rey, doar ca de aceasta data, echipele vor juca la potentialul lor maxim, iar spectacolul va fi nelipsit din teren. Numita si Cupa Spaniei printre cunoscatori, Copa del Rey face parte din lista celor mai prestigioase trofee europene

Alb-albastrii pleaca cu avantajul ultimului rezultat!

Forma si moralul unei echipe sunt esentiale intr-un meci, mai ales cand vorbim de finala Cupei del Rey, jucata impotriva celei mai mari rivale. Incarcatura emotionala va apasa pe umerii ambelor formatii, insa Real Sociedad pleaca cu avantajul psihic obtinut in urma ultimelor doua victorii (1-0 si 2-1) din La Liga. Pe de alta parte, exista intotdeauna loc de surprize, iar Athletic Bilbao e una dintre cele mai ambitioase si determinate echipe din campionatul spaniol. Ne putem astepta la orice din partea formatiei antrenate de Marcelino Garcia Toral, mai ales ca revenirile spectaculoase si rezultatele surpriza sunt specialitatea formatiei din Bilbao.

Aproape de cupa 24!

Din fericire, duelul continua si in clasamentul grupelor. Athletic Bilbao va juca 2 finale Copa del Rey intr-o saptamana, un moment cu adevarat interesant si neobisnuit pentru fotbalul european, insa situatia ne-a adus aici, iar primul obstacol va fi formatia rivalilor din San Sebastian. Barcelona e lider in clasamentul cupelor obtinute, avand 30 de finale castigate in cei 122 de ani de existenta, insa Bilbao se tine bine pe pozitia secunda cu 23 de cupe, iar o victorie in aceasta seara ar reduce diferenta si i-ar putea oferi avantul de care are nevoie pentru cea de a doua finala pe care o va juca saptamana viitoare.

Peste un secol de la ultima finala!

Istoria se repeta! Mai ales in fotbal, iar in cazul de fata, putem vedea acest lucru cu ochiul liber. Athletic Bilbao-Real Sociedad a fost una dintre primele finale ale Cupei del Rey, mai exact, cele doua formatii s-au intalnit in anul 1910 pentru a clarifica in mana cui va ajunge cel de al 8-lea trofeu. In urma cu mai bine de un secol, Copa del Rey nu se bucura de notorietatea din zilele noastre, insa la vremea aceea, orice trofeu reprezenta un succes major pentru echipele abia infiintate. Practic, aceasta finala reprezinta inceputul fotbalului spaniol. In vremea aceea, Athletic Bilbao a castigat cu 1-0 prin golul lui Remigio Iza in minutul 56, un gol legendar care a adus cea de a doua Cupa del Rey in Tara Bascilor.

