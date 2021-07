(P) Dam startul sezonului in prima liga cu SuperPariuri antepost!

Startul de foc al campionatului autohton se apropie cu pasi repezi, iar oferta Superbet de pariuri devine din ce in ce mai generoasa cu fiecare ocazie importanta.

Autor: Silviu Elisei

Va fi un nou inceput pentru echipele din prima liga, iar nou promovatele si schimbarile de lot pot aduce noi surprize pe biletele noastre de pariuri. Sezonul regulat incepe cu cateva meciuri cu potential ridicat, asa ca inarmeaza-te cu rabdare si hai sa marcam aceasta prima etapa cu un bilet SuperProfitabil. Inregistreaza-te aici pe platforma Superbet si pariaza direct de pe contul tau!

Vicecampioana sparge gheata!

Formatia antrenata de Dinu Todoran are onoarea de a marca inceputul de sezon intr-un SuperMeci jucat impotriva reprezentantei din Botosani. Vom avea un prim duel intre doua dintre cele mai puternice echipe ale campionatului, iar noul antrenor al echipei din capitala va avea o misiune dificila in acest sezon. O victorie cu Botosani ar fi un start perfect pentru vicecampioana Romaniei, iar statisticile ne spun ca primul meci are potentialul de a fi si cel mai profitabil meci din prisma golurilor. Sezonul trecut, FCSB a stat cel mai bine la capitolul golurilor marcate. Cu o medie de 1.75 a oaspetilor si o medie de 1.33 a gazdelor, un pariu pe reusita ambelor echipe si minim 3 goluri in meci pare plauzibil pentru un castig rotund. Statisticile si cotele sunt in favoarea ta, asa ca incepe un bilet de vis cu primul meci al campionatului si mizeaza pe potentialul de a inscrie al ambelor echipe. Vezi aici oferta de pariuri Superbet!

Leo Grozavu tinteste podiumul!

Noile transferuri de la Sfantu Gheorghe pot influenta vizibil situatia din clasamentul sezonului viitor. Leo Grozavu si-a consolidat echipa cu noi jucatori, iar scopul principal in acest sezon este ca formatia din Sfantu Gheorghe sa prinda podiumul la marele final. Suntem abia la inceput, iar startul pentru Sepsi va fi marcat de un SuperMeci cu adversara din Play Off, Academica Clinceni. In cazul duelului de pe Stadionul Municipal din Sf Gheorghe, pariurile pe fault-uri sunt favorabile pentru SuperCampionii nostri. Sepsi a finalizat sezonul trecut cu o medie de peste 17 fault-uri, iar jocul periculos si intrarile dure le sunt specifice jucatorilor din Covasna. Nici formatia din Clinceni nu sta rau la acest capitol, ultima performanta a acestora a fost marcata cu o medie de 14 fault-uri in fiecare etapa, asa ca ne putem astepta la un joc destul de dur in acest debut de sezon. Urmareste cele mai profitabile optiuni! Intra in oferta de Pariuri Speciale si alege cel mai bun pariu pe fault-uri!

Cainii din Stefan cel Mare sunt tinta arbitrilor!

Spiritul de spartani ai jucatorilor din Stefan cel Mare poate fi destul de costisitor in ceea ce priveste situatia cartonaselor galbene. La capitolul penalizarilor, alb-rosii capitalei au stabilit un record al cartonaselor galbene incasate. Dinamovistii au incasat, in medie, peste 3 cartonase galbene in fiecare etapa a sezonului trecut. Greu de crezut ca situatia va sta altfel in acest prim meci al echipei, mai ales ca vor juca impotriva formatiei din Voluntari, echipa incisiva, adepta a jocului rapid de pase. Greu de dat un pronostic in ceea ce priveste rezultatul final, cert e ca vom vedea numeroase cartonase galbene acordare de arbitrul central. Transforma dezavantajul jucatorilor in SuperProfit pentru biletul tau. Pluseaza cu un pariu de peste 4 cartonase galbene in acest meci si savureaza prima etapa a campionatului. Descarca aici aplicatia Superbet si arata-ne biletele tale in Super Social!