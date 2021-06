(P) 10 intrebari = 1 SuperMilion. Vino acum pe Superbet, da pronosticurile pentru EURO si SuperCastiga!

Un SuperMilion pentru milioane de SuperFani e pus la bataie pe Superbet inainte de Campionatul European!

9 intrebari cu doar doua variante de raspuns si una de departajare fac SuperMilionul sa fie premiul cel mai usor de castigat la marea competitie fotbalistica a verii!

Cele 10 intrebari care aduc SuperMilionul

1. Cate meciuri vor ajunge la reprizele de prelungiri? Sub/Peste 4,5

EURO 2016, primul turneu european care a avut 15 meciuri „knockout”, a avut 5 partide care au avut nevoie de reprize de prelungiri.

2. Va fi o castigatoare in premiera a turneului? Da/Nu

Doua dintre marile favorite ale turneului ar fi campioane in premiera: Anglia si Belgia. Nu uitam insa ca EURO a fost castigat si de echipe care nu primeau nicio sansa la start: Danemarca (1992) sau Grecia (2004).

3. Cate goluri va marca golgheterul turneului? Sub/Peste 5,5

Doar de doua ori s-a depasit pragul de 5,5 goluri la turneele finale! In 1984, de Michel Platini, iar apoi in 2016 de catre Antoine Griezmann. EURO 2016 a fost insa primul cu 24 echipe participante – Griezmann avand un meci in plus fata de ceilalti.

4. Care va fi numarul maxim de cartonase galbene intr-un meci? Sub/Peste 9,5

Au fost numai 4 meciuri in istoria turneului in care s-au aratat peste 9,5 cartonase: Cehia – Germania si Cehia – Portugalia din 1996, Italia – Olanda din 2000 si Portugalia – Franta, finala EURO 2016. Turneul actual va fi primul cu VAR, iar introducerea sistemului video a dus la o crestere a numarului de cartonase.

5. Care va fi numarul maxim de goluri marcate intr-un meci? Sub/Peste 6,5

La celebrul „7+” s-a ajuns o singura data in ultimele 4 turnee de EURO! S-a intamplat in „sferturile” din 2016, cand Franta a invins Islanda cu 5-2. Anterior, Iugoslavia avusese doua meciuri de „7+ goluri” la EURO 2000. Important: la aceasta intrebare sunt luate in considerare doar golurile din primele 90 minute, NU si din eventualele reprize de prelungiri!

6. Care va fi numarul maxim de cornere intr-un meci? Sub/Peste 18,5

Ultimul turneu la care s-a depasit pragul de 18,5 cornere a fost EURO 2004. Spania – Portugalia (grupe) a avut 20 cornere, apoi Portugalia – Anglia (sferturi) a avut 22. La competitiile din 2008 si 2012 recordul a fost de 17 cornere iar la cel din 2016 de 18. Important: sunt luate in considerare SI cornerele din eventualele reprize de prelungiri!

7. Cate autogoluri vor fi in turneu? Sub/Peste 3,5

In toata istoria Europeanului au fost 9 autogoluri. Cele mai multe la EURO 2016, 3.

8. Cate cartonase rosii vor fi in turneu? Sub/Peste 4,5

Fotbalistii au fost disciplinati la ultimele 3 europene: toate au avut exact 3 eliminari in turneu. Cele mai multe rosii au fost aratate la EURO 2000: 10. Si aici este importanta introducerea sistemului VAR, care a dus la mai multe eliminari in competitiile care beneficiaza de el.

9. Cate goluri vor fi in turneu? Sub/Peste 126,5

EURO 2016 a avut doar 108 goluri in 51 de meciuri, o medie de 2.12 pe meci. Pentru „peste 126,5” goluri este necesara o medie de 2,5 pe meci; numar ce a fost depasit doar la EURO 1984 si EURO 2000 in ultimii 40 de ani!

10. Care va fi minutul primului gol inscris in finala?

Intrebarea de departajare la care statistica nu poate ajuta prea mult. Ultimele finale au avut deschiderea scorului in momente diferite ale jocului: 107, 14, 33, 57.

SuperMilionul va fi impartit de toti participantii cu 10 raspunsuri corecte. Ce se intampla daca nimeni nu raspunde corect la ultima intrebare?

Raspunsurile corecte la primele 9 intrebari sunt obligatorii pentru a putea castiga premiul verii. Intrebarea cu numarul 10 este cea de departajare. Daca exista participanti care nimeresc si minutul primului gol, ei vor imparti banii. Daca e unul singur, va fi fericitul castigator al unui SuperMilion!

In situatia in care niciun participant la concurs nu raspunde corect la intrebarea 10, cei care au fost cel mai aproape de minutul primului gol vor imparti banii! De exemplu: se deschide scorul in minutul 40 al finalei si nimeni nu il nimereste. In schimb, exista 3 concurenti care au mizat pe minutul 39 si unul care mizeaza pe 41. Toti cei 4 sunt considerati castigatori si impart premiul, castigand cate 250.000 lei!

SuperPont: Intra in Clubul Superbet pentru a putea da 2 serii de pronosticuri!

Sute de mii de SuperPariori intra in cursa pentru premiu cu sanse egale. Tu le poti mari! Cu cardul Superbet, pe care il poti lua din orice agentie Superbet, poti da pronosticurile de doua ori. Dubleaza-ti sansele de castig la SuperMilion cu cardul si, in plus, doar cu cardul Superbet ai acces la promotii exclusive dedicate membrilor clubului pe perioada Campionatului European!