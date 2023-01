Duelul de pe Ibrox a marcat un moment important pentru Ianis Hagi (24 ani), care a revenit pe teren la un an și o săptămână de la accidentarea dură pe care a suferit-o. Românul a început meciul pe banca de rezerve, însă antrenorul l-a trimis în teren în minutul 72, în locul lui Tillman, când Rangers conducea cu 2-0 după golurile lui Tavernier și Kamara.

Accidentat pe 21 ianuarie 2022 în duelul cu Stirling, Ianis Hagi s-a operat și a avut parte de o recuperare dificilă în urma accidentării dure pe care a suferit-o. Ca semn de încredere, Rangers însă i-a prelungit contractul, iar acum a bifat primele sale minute.

Olimpiu Moruțan vs. George Pușcaș: cine a câștigat duelul atacanților români în derby-ul din Serie B

Rapid, avantajată de arbitri? Gică Popescu a răbufnit: "Am înțeles, e centenar, dar ajunge! Asta e sfidare"

Revenirea pe teren a mijlocașului român a reprezentat o veste bună pentru fanii de pe Ibrox, care au reacționat la postarea făcută de Rangers pe contul oficial.

„Regele s-a întors” / „Toate cele bune, Ianis! E incredibil să te avem înapoi, Prințule” / „Ibrox-ul meu s-a întors” / „Bun venit înapoi, Hagi!”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Ianis Hagi makes his long awaited return to the #Rangers team ????????????????⚪️???? pic.twitter.com/dbycUJABf6