Victorie URIASA pentru Gaziantep si Sumudica! Tosca si Maxim, titulari in meciul cu Besiktas 

Marius Sumudica are o noua victorie in Super Lig, dupa ce Gaziantep s-a impus cu Besiktas in etapa 8.

Alin Tosca si Alex Maxim au fost titulari in meciul de infarct de pe terenul lui Gaziantep. Mirallas a deschis scorul cu un minut inainte de pauza, iar Besiktas a egalat in minutul 61 prin Larin, dupa ce in minutul 55 a avut un om eliminat.

Demir a dus-o pe echipa lui Sumudica in avantaj din nou in minutul 62, iar Ozer a stabilit rezultatul final in minutul 7 de prelungiri.

Marius Sumudica a vazut din nou cartonasul galben cu 15 minute inainte de finalul meciului din cauza protestelor. La finalul meciului, antrenorul roman a mers spre banca adversa, bucurandu-se de victorie.

