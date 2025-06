Conduși încă din startul meciului, "nerazzurrii" au revenit spectaculos pe final, iar antrenorul român și-a felicitat jucătorii.



Deși italienii au fost surprinși de golul lui Watanabe din minutul 11, iar bara lui Lautaro Martinez din minutul 19 anunța o seară frustrantă, echipa lui Chivu nu a cedat. După o dominare sterilă în mare parte a jocului, campionul mondial Lautaro a restabilit egalitatea în minutul 78. Lovitura de grație a venit în prelungiri, în minutul 90+2, de la Valentin Carboni, care a declanșat fiesta la Seattle.



Cristi Chivu: "Sunt mândru de băieți, au dat totul"



La finalul partidei, tehnicianul român a lăudat atitudinea elevilor săi, care au luptat până la ultima picătură de energie pentru a întoarce soarta meciului.



"Am crezut în victorie până la capăt. Sunt mândru de băieți, au dat totul pe teren și am reușit să luăm cele trei puncte", a transmis Chivu, potrivit TMW. "A fost o partidă serioasă. Am încercat prin toate mijloacele să marcăm și să punem în dificultate o echipă organizată, care s-a apărat foarte jos", a continuat acesta.



Antrenorul a avut un mesaj special pentru autorul golului victoriei, Valentin Carboni, un jucător revenit după o accidentare gravă. "Mă bucur enorm pentru Valentin, a fost primul său meci după accidentarea la ligamentele încrucișate. A muncit din greu ca să revină și mă face fericit să-l văd așa", a spus Chivu, menționându-i în același context și pe alți tineri precum Pio Esposito, Luis Henrique și Sucic.



Cu patru puncte după două etape, Inter conduce grupa E, însă examenul decisiv pentru calificarea în fazele superioare va fi duelul cu argentinienii de la River Plate.