Dennis Man (27 de ani), cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, s-a înțeles cu PSV pentru un contract valabil până în iunie 2026.



Fotbalistul român a bifat și primele două apariții pentru noua sa echipă. A jucat câte o repriză în etapele trei (4-2 vs. FC Groningen) și patru (0-2 vs. Telstar) din campionat.



Veste bună pentru Dennis Man! Anunțul olandezilor: ”E și el pe listă”



PSV și-a anunțat lista pentru UEFA Champions League, scrie psvinside.nl, care evidențiază și faptul că ”Dennis Man face și el parte din lot”.



Prima confruntare a lui PSV din faza principală de la ”masa bogaților” este marți seară, de la ora 19:45, pe teren propriu, în fața lui Royale Union SG.



PORTARI: Nick Olij, Matej Kovar, Niek Schiks

FUNDAȘI: Anass Salah-Eddine, Yarek Gasiorowski, Armando Obispo, Ryan Flamingo, Sergiño Dest, Mauro Júnior, Kiliann Sildillia, Adamo Nagalo

MIJLOCAȘI: Paul Wanner, Guus Til, Jerdy Schouten, Joey Veerman, Ismael Saibari

ATACANȚI: Ivan Perišić, Ruben van Bommel, Ricardo Pepi, Couhaib Driouech, Esmir Bajraktarevic, Myron Boadu, Dennis Man



Man a mai jucat în Champions League doar în preliminariile din sezonul 2017/18 pe când era legitimat la FCSB. În grupe/faza principală, Man poate debuta în premieră în această stagiune.

