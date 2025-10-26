În săptămâna în care a învins Napoli cu 6-2, PSV Eindhoven a câștigat și derby-ul cu Feyenoord disputat la Rotterdam, pe De Kuip, scor 3-2. Toate golurile campioanei en-titre din Eredivisie au fost marcate de marocanul Ismael Saibari.

Unde a dispărut Man? Ce scriu olandezii după derby-ul Feyenoord - PSV



Dennis Man a fost titular la PSV, dar nu a contribuit la vreuna dintre reușitele lui Saibari. Românul a fost înlocuit în minutul 70 cu Bajraktarevic, iar presa olandeză a remarcat o scădere evidentă față de seara magică din Champions League contra lui Napoli.



"O prestație oarecum lipsită de strălucire din partea lui Man, care nu a putut continua seara de vis contra lui Napoli. Românul nu a fost deloc în joc și rar a găsit spații pentru a pune pericol", au scris jurnaliștii olandezi de la Voetbal Primeur, care l-au notat pe român cu 5,5.



Singurul jucător de la PSV cu o notă mai mică a fost veteranul Ivan Perisic (5). Așa cum era de așteptat, Saibari a fost desemnat omul meciului și notat cu 9.



Dacă în Champions League are deja două goluri în trei partide, Dennis Man a rămas cu o singură reușită în nouă meciuri din Eredivisie. Românul a izbutit și două pase decisive în campionatul Olandei.



După victoria de azi, PSV se află pe locul secund, cu 25 de puncte în 10 etape, la egalitate cu Feyenoord, dar cu un golaveraj inferior.

Saibari, triplă de excepție în derby

După un start de meci amânat cu 15 minute din cauza terenului plin de confetti, PSV Eindhoven a condus la pauză cu 1-0, după golul marcat de Saibari în minutul 30. Mauro Junior a creat faza din care marocanul a deschis scorul.

Feyenoord a revenit în meci din minutul 50. Luciano Valente a înscris pentru 1-1 cu un șut din afara careului, la firul ierbii.



Bucuria lui Feyenoord a durat mai puțin de un minut. Saibari și-a continuat ziua de grație și a făcut 2-1 în minutul 51, după o finalizare de excepție. Nouă minute mai târziu, același Saibari a reușit golul de 3-1, după ce l-a lobat pe portarul Wellenreuther.



După dubla cu Napoli din Champions League, Dennis Man nu a reușit să mai aibă vreo contribuție notabilă la PSV, iar în minutul 70 a fost înlocuit cu bosniacul Esmir Bajraktarevic.

Un alt marocan, Oussama Targhalline, a înscris pe De Kuip în minutul 73, însă pentru Feyenoord. PSV a reușit să păstreze avansul până la final și a obținut trei puncte mari în lupta pentru titlu.

