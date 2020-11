Sumudica, aroganta incredibila dupa ce a batut-o pe Besiktas! Gestul a infuriat milioane de oameni. Ce a putut sa faca

Victoria mare in fata lui Besiktas l-a facut pe Marius Sumudica sa faca un nou gest care a incins spiritele in Turcia!

Marius Sumudica si Gaziantep au obtinut o victorie importanta in etapa a opta din prima liga a Turciei, in fata lui Besiktas, iar Gaziantep este neinvinsa 7 etape, insa are doar doua victorii in cont.

Mirallas, Demir si Ozer au inscris pentru formatia antrenorului roman, in timp ce Larin a inscris singurul gol al lui Besiktas, care din minutul 55 a ramas in 10 oameni, dupa ce Destanoglu a fost eliminat.

Marius Sumudica, renumit deja pentru gesturile sale facute catre adversari dupa victorii, a avut un nou episod in care a incins spiritele! La finalul partidei, romanul a mers catre tribune, imitand un vultur de fericire, iar apoi a dus mana la gura, un semn prin care ii reducea pe adversari la tacere.

Fanii lui Besiktas si jucatorii sunt cunoscuti pentru gestul prin care imita vulturul, iar reactia lui Sumudica a vrut sa fie una de ironie la adresa adversarului.

Sumudica yine bildiğiniz gibi pic.twitter.com/uZxeFLY7eG — yes context football (@YesContextFoot) November 6, 2020

Gestul vine la scurt timp dupa ce a revenit pe banca tehnica. Sumudica a fost suspendat patru etape dupa meciul Antalyaspor - Gazaiantep, dupa ce a fost acuzat ca a strigat din tribuna indicatii jucatorilor sai, in ciuda faptului ca era suspendat.