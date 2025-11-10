Mijlocaşul român Marius Corbu (23 de ani) a marcat un gol pentru APOEL Nicosia, care a terminat la egalitate cu Omonia Nicosia, 2-2, în deplasare, duminică seara, în etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Ciprului.

Nikolas Panagiotou (5) a deschis scorul pentru gazde, dar Corbu a restabilit egalitatea (11), cu un șut din afara careului.

Marocanul Ryan Mmaee (72) a adus-o pe Omonia din nou în avantaj, iar grecul Dimitrios Diamantakos a închis tabela (90+8).

