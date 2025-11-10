VIDEO Soluție pentru națională! Mijlocașul român din străinătate a înscris în derby și are 4 goluri și 2 pase decisive în primele 10 etape

Alexandru Hațieganu
Luptă strânsă și palpitantă pentru titlu în campionatul din Cipru, cu doi români angrenați.

Mijlocaşul român Marius Corbu (23 de ani) a marcat un gol pentru APOEL Nicosia, care a terminat la egalitate cu Omonia Nicosia, 2-2, în deplasare, duminică seara, în etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Ciprului.

Nikolas Panagiotou (5) a deschis scorul pentru gazde, dar Corbu a restabilit egalitatea (11), cu un șut din afara careului.

Marocanul Ryan Mmaee (72) a adus-o pe Omonia din nou în avantaj, iar grecul Dimitrios Diamantakos a închis tabela (90+8).

Marius Corbu, la al doilea meci consecutiv în care marchează pentru APOEL Nicosia

Corbu, integralist în acest meci, are 4 goluri și 2 pase decisive în 10 partide în actualul sezon și se află la al doilea meci consecutiv în care marchează.

În alt meci, Anorthosis Famagusta a remizat cu campioana Pafos, 1-1. 

''Veteranul'' brazilian David Luiz (16) a marcat golul lui Pafos, iar portughezul Kiko (82) a egalat pentru gazde.

Vlad Dragomir și Pafos, printre rivalele lui APOEL din Top 4 

Mijlocaşul român Vlad Dragomir a fost integralist la Pafos.

Omonia Nicosia este lider, cu 23 de puncte, urmată de Aris Limassol, 23 de puncte, FC Pafos, 22 de puncte, APOEL, 21 de puncte, etc.

