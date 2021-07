Soarta unui club din România depinde de transferul lui Nicolae Stanciu. Și-au amânat reunirea și speră într-o minune 

Transferul lui Nicolae Stanciu în Turcia ar putea avea implicații importante și pentru salvarea echipei Unirea Alba Iulia.

Galatasaray negociază intens cu oficialii celor de la Slavia Praga pentru a-l aduce pe internaționalul român, iar de finalitatea acestor discuții depinde și soarata echipei de fotbal din Alba Iulia, acolo unde a debutat Stanciu.

Dacă transferul românului se va concretiza, Unirea Alba Iulia ar urma să primească un procent din bani, sumă care ar putea să-i ajute să-și rezolve pentru momente problemele financiare cu care se confruntă.

Salvarea vine de la Stanciu

Potrivit publicației locale Ziarul Unirea, reunirea echipei a fost amânată, deoarece se așteaptă finalizarea transferului, iar cu banii obținuți să poată plăti o parte dintre salariile restante ale jucătorilor de la Unirea.

"De comun acord cu Mihai Dăscălescu am propus să ne vedem luni întrucât nu s-a finalizat încă transferul lui Stanciu de la Slavia Praga", a explicat Valentin Sinescu, antrenorul celor de la Unirea Alba Iulia, citat de ziarulunirea.ro.

Echipa din Alba Iulia are datorii importante către jucători, aceștia primind doar două salarii din septembrie 2020 până în prezent.

Negocierile pentru Stanciu avansează

Burak Elmas, președintele clubului Galatasaray, a oferit detalii despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu.

Elmas a recunoscut că au existat discuții între cele două părți și că s-a ajuns la un acord pentru venirea internaționalului român în Turcia, urmând ca anunțul să fie făcut cât de curând.

"Am avut o întâlnire pentru Nicolae Stanciu. Am vorbit direct cu președintele clubului. Este o diferență între ce au cerut ei pentru fotbalist și ce am oferit noi, dar continuăm negocierile", a spus Elmas, potrivit Fotomac.