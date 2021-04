Procesul in cazul mortii lui Ekeng a fost reluat de la zero! Informatii de ultima ora despre decizia procurorilor

Patrick Ekeng a decedat in 2016, dupa ce s-a prabusit pe gazon in timpul partidei dintre Dinamo si Viitorul.

Scandalul din jurul decesului jucatorului Patrick Ekeng parea ca s-a incheiat, dupa ce medicul specialist care era pe amubulanta "Puls", Mihaela Duta, a fost condamnata cu suspendare pentru ucidere din culpa, insa judecatorii au decis ieri ca ancheta sa se reia de la zero.

Alti doi medici aflati pe ambulanta sunt cercetati, Viorel Mihai si Adriana Marinescu, medicul care i-a acordat unda verde pentru a jucat fotbal si cel care s-a ocupat de EKG-ul fotbalistului camerunez.



Prin aceasta decizie, care este definitiva, au fost majorate o parte din daunele cerute de familia fotbalistului camerunez. "Dispune trimiterea cauzei la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru a completa urmarirea penala sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, prev. de art. 192 alin. 2 C.pen. In temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Definitiva”, se arata in solutia dispusa luni.

Mihaela Duta, medicul specialist de medicina de urgenta in cadrul serviciului de ambulanta privat Puls, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.

Ea s-a aflat pe stadionul Dinamo, in momentul in care fotbalistului Patrick Ekeng i s-a facut rau. Mama, fratii si surorile fotbalistului Patrick Ekeng, precum si fiul victimei, Anselme, cereau despagubiri materiale si morale in cuantum de 899.574 de euro in procesul privind moartea pe teren a fotbalistului camerunez, care evolua la Dinamo.