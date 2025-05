La finalul meciului, internaționalul român a fost fluierat de suporterii Parmei care au fost nemulțumiți de randamentul lui Dennis Man.

Mircea Lucescu: ”Man suferă pentru că are calități excepționale pe care nu reușește să le exprime!”

Înaintea meciului cu Como, Mircea Lucescu i-a vizitat pe Cristi Chivu, Dennis Man și Valentin Mihăilă, iar selecționerul român a vorbit în presa italiană despre situația fostului jucător de la FCSB.

”'Salvați soldatul Man' Mircea Lucescu îi ia apărarea lui Dennis”, au titrat italienii de la Parma Today.

Man a fost vizibil afectat după ratările înregistrate pe final de partidă, iar la final coechipierii săi au încercat să îl consoleze. Mircea Lucescu le-a explicat italienilor cum poate depăși Dennis Man acest moment. Legendarul antrenor spune că jucătorul crescut de UTA Arad are nevoie de liniște și încredere.

”Nu este corect să se arunce vina pe el în felul acesta. Man este în progres, dar are nevoie de sprijinul întregului mediu. Criticile nu-i fac bine. Publicul din Parma trebuie să înțeleagă că traversează un moment delicat. Dennis este un jucător care poate decide un meci de unul singur. trebuie doar să-și regăsească starea de spirit potrivită.

Suferă în acest moment pentru că are calități excepționale și incredibile pe care nu reușește să le exprime. Și apoi, nu este ușor să intri pe parcursul meciului: iar el, în patru minute contra celor de la Como, a reușit să-și creeze două-trei ocazii. Chivu a făcut bine că l-a apărat în public, are doar douăzeci și cinci de ani și este un jucător de mare calitate, trebuie să găsească modul potrivit de a se exprima.

Cristian, de la sosirea sa pe banca Parmei, a fost nevoit să schimbe stilul de joc pentru că trebuie să obțină puncte pentru salvare. Am văzut antrenamentul de joi, Dennis a fost printre cei mai buni. Vorbind cu el, am simțit însă că nu este liniștit: îi lipsește încrederea. În ceea ce mă privește, a jucat mereu bine la echipa națională. Are nevoie să trăiască situații pozitive și să aibă mai multă încredere în sine. Avem de-a face cu un băiat introvertit, care trebuie înțeles.

Anul trecut, în Serie B, a fost unul dintre cei mai buni, iar fluierăturile nu-l ajută. Sfatul meu? Trebuie să fie liniștit și să nu sufere din cauza tuturor acestor comentarii negative. L-aș încuraja să fie mai implicat în viața grupului. Din punct de vedere tehnic nu se discută, trebuie doar să fie disponibil și să se sacrifice, chiar dacă nu este ușor pentru cineva cu caracteristicile lui.

Trebuie să simtă încrederea celor din jurul său. A greșit, ok. Dar acest moment va trece și va reveni mai puternic ca înainte. Chivu este mulțumit de cum se antrenează și sperăm că echipa se va salva. Apoi, la anul, se va sta la masă și se vor face toate analizele necesare”, a spus Mircea Lucescu pentru ParmaToday.it.

Delprato: ”Îmi pare rău pentru Dennis!”

La finalul eșecului, Enrico Delprato, căpitanul ”Cruciaților”, i-a luat apărarea lui Man.



”Îmi pare rău pentru Dennis, este clar pentru toată lumea că acesta nu este un moment ușor. Totuși, vedem cum lucrează în timpul săptămânii, mereu este la capacitate maximă pentru a fi disponibil echipei.



Dacă se antrenează în acest fel, va primi satisfacție și va da o mână de ajutor echipei. Este un tip grozav pe care îl iubim, ieșim din aceste situații împreună, fără să arătăm cu degetul”, a spus Enrico Delprato, potrivit TuttoMercatWeb.