Maccabi Haifa, echipă din Israel calificată în grupele Champions League, a anunțat vineri împrumutul atacantului Suf Podgoreanu de la Spezia, din Serie A.

ברוך השב הביתה, סוף ⚽️???????????? הקשר סוף פודגוראנו, שגדל במועדון, חוזר הביתה לאחר שנתיים בהן שיחק באיטליה. פודגוראנו עובר בהשאלה עד תום העונה עם אופציה לרכישה. הידיעה המלאה כאן >>> https://t.co/MNkqqlbcpY ????#יאללהמכבי pic.twitter.com/PHUAyVA6VO — Maccabi Haifa FC (@mhfootballclub) September 2, 2022

Maccabi Haifa, în grupă cu PSG, Juventus și Benfica

Podgoreanu, în vârstă de 20 de ani, deține cetățenia română, dar evoluează pentru naționala Israelului, la care a impresionat în meciul de debut ca titular.

În Champions League, noua echipă a lui Suf este într-o grupă cu Paris Saint-Germain, Juventus Torino și Benfica Lisabona.

Tatăl și bunicul lui Podgoreanu s-au născut în București

Atât tatăl, cât și bunicul fotbalistului s-au născut în București.

Tatăl Danny a jucat fotbal la Hapoel Hadera și Hapoel Haifa, în timp ce bunicul Haralamb ”Lambi”, sionist convins, plecat cu familia din România în 1975 și decedat în 2014, a fost ani de zile antrenorul echipei naționale de tenis de masă a Israelului.

Bunicul Lambi Podgoreanu a fost un nume important în tenisul de masă

Lambi Podgoreanu a fost partenerul de la dublu al lui Gheorghe Bozga, antrenorul emerit care este o legendă în tenisul de masă din România.

Bozga, decedat și el în 2010, i-a lansat la centrul de la Bistrița pe campionii Călin Creangă, Mihaela Steff, Adrian Crișan sau Bernadette Szocs.

De la Maccabi în Serie A la Roma și Spezia, acum înapoi la Maccabi

Fotbalistul care poate evolua ca extremă sau vârf împins a ajuns în vara lui 2020 la AS Roma, care l-a transferat de la aceeași Maccabi Haifa.

Nu a prins minute la prima echipă a Romei, unde a fost rezervă în 9 meciuri de Serie A, dar a debutat în prima ligă italiană la Spezia, pentru care a bifat 5 prezențe în sezonul trecut.

”Evoluție glorioasă” pentru Podgoreanu la primul său meci ca titular în naționala Israelului

Podgoreanu a debutat ca titular în echipa națională a Israelului anul trecut, în victoria din ultimul meci al preliminariilor Campionatului Mondial, 3-2 cu Insulele Feroe.

Atacantul a jucat toată partida, fiind folosit pe postul de mijlocaș stânga în sistemul 3-4-1-2, și a dat pasa de gol la cea de-a doua reușită a israelienilor, care au terminat grupa de calificare pe locul 3, după Danemarca și Scoția, dar în fața Austriei.

”Evoluție glorioasă pentru Suf Podgoreanu! Naționala de la Tel Aviv a bătut Feroe cu o formație experimentală, în care atacantul și-a făcut prezența încă din primul minut.

Pentru fostul jucător de la Roma Primavera, acest sezon se dovedește a fi cel în care a făcut saltul în fotbalul profesionist”, scria atunci ziarul Citta della Spezia.

Goal.com l-a comparat pe Podgoreanu cu Dzeko

”Seamănă cu Dzeko (n.r. - Edin Dzeko, atacantul bosniac de la Inter Milano, trecut și pe la Manchester City sau AS Roma). Are o tehnică foarte bună şi poate juca uşor atât în 4-2-3-1, cât şi în 4-3-3.

Mai mult, în ciuda înălţimii sale, Podgoreanu poate evolua şi în banda stângă”, scriau și cei de la goal.com la momentul transferului la AS Roma. Atacantul româno-israelian are o înălțime de 1,93 metri, exact cât are și Dzeko.