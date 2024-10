Scorul a fost deschis abia în minutul 34 de Nadir Zortea, asta după ce Cagliari a avut și un gol anulat în minutul 6. Dennis Man a restabilit egalitatea în minutul 62, însă Cagliari a trecut din nou în avantaj în minutul 75, prin Răzvan Marin. ”Cruciații” au egalat din nou în minutul 87 prin Hernani de la punctul cu var, iar Piccoli a înscris golul decisiv în minutul 87.

Răzvan Marin: ”Am dat dovadă de caracter?”

La finalul meciului, Răzvan Marin, care a intrat pe teren abia în minutul 73, a mărturisit că este mulțumit de felul în care s-a prezentat echipa și consideră că victoria cu Parma le va da avânt un avânt serios celor de la Cagliari.

După victoria cu Parma, Cagliari a trecut pe locul 17 în clasament, la egalitate cu Genoa, Parma și Lecce.

”Sincer, niciodată nu am avut prestații rele și am reușit să rămânem calmi. Doar împotriva lui Empoli am avut probleme, azi am revenit după o săptămână dificilă în cantonament. Avem nevoie de un joc care să ne permită să revenim, suntem foarte fericiți.

Dacă am fost speriat la 2-2? Adevărul este că am dat dovadă de caracter, după golul meu, am avut o ocazie de 3-1 cu Gaetano singur cu portarul. Suntem un grup unit, ne-am dorit să adăugăm trei puncte în clasament”, a spus Răzvan Marin la finalul meciului.

Clasmentul din Serie A