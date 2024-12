Reacția lui Rangers după declarațiile făcute de Ianis Hagi la prima conferință de presă după mai bine de un an

🎙️ Ianis Hagi is loving being back involved with the Rangers first team having been reinstated into Philippe Clement’s side in recent weeks. Read More from @IanisHagi10 👇

Ce a spus Ianis Hagi la conferința de presă

"Mă bucur că am revenit, e un sentiment plăcut să îmbrac din nou acest tricou, să am din nou parte de competiție. Savurez fiecare secundă acum.



(n.r - Întrebat dacă s-a gândit că nu va mai juca pentru Rangers) Nu, nu chiar. Sunt de ceva timp în fotbal, chiar dacă am doar 26 de ani. Cred că sunt în al zecelea sezon ca profesionist și știu că în fotbal lucrurile se schimbă destul de rapid de la bine la rău și de la rău la bine. Am încercat să controlez ceea ce pot face eu și să fiu pregătit pentru ziua următoare, indiferent ce va aduce acea zi. Sunt fericit că m-am întors.



(n.r - Întrebat despre perioada petrecută la Rangers B) E dificil când nu joci, dar am avut o situație și mai rea decât aceasta, atunci când am fost accidentat și nu am putut juca timp de un an. La echipa secundă am jucat și le mulțumesc pentru că s-au comportat ireproșabil cu mine timp de două-trei luni. Mi-au oferit tot ce am avut nevoie și le mulțumesc tuturor celor din staff și copiilor de acolo, care sunt foarte talentați.



Am avut câteva discuții în vară (n.r - cu staff-ul lui Rangers) și cam asta a fost. Știam situația din prima zi de antrenament. Am luat situația așa cum e zi cu zi și am vrut să văd unde ajung. Eu am spus clar unde îmi văd viitorul. Au fost discuții normale cu staff-ul și am ajuns în punctul în care ambele părți și-au dorit același lucru.



(n.r - Întrebat dacă a fost aproape să plece de la Rangers) În fereastra de transferuri se poate întâmpla orice. Situația era în aer, însă am spus clar că voi fi 100%, indiferent unde mă voi afla - prima echipă, echipa secundă sau altă echipă. Așa cum am spus, în fotbal se poate schimba totul de la un moment la altul. Eu am vrut să respect fotbalul și să fiu la cel mai înalt nivel, iar ulterior să văd ce se întâmplă.



Nu această perioadă a reprezentat cel mai mare test, ci probabil accidentarea. A fost singura mea accidentarea, iar eu nu sunt un jucător care să aibă probleme cu accidentările. A venit în urma unei lovituri, după ce am fost lovit în picior. A fost o provocare, a fost dur. Ce s-a întâmplat în această vară, dacă ar fi avut loc când eram mai tânăr, poate mi-ar fi fost mai greu. Acum, cu experiența acumulată mi-a fost mai simplu", a spus Ianis Hagi.